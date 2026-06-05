Vb 2026: Neymar, Messi, Ronaldo, Modric és a többiek – az utolsó táncra készülő játékosok álomcsapata

Kapus

Guillermo Ochoa (Mexikó – 40 éves): A vb-k örökös ikonja. Hatodik világbajnokságára készül, és bár a klubkarrierje már csendesebb vizeken evez, a válogatott mezben menetrendszerűen átalakul a világ egyik legjobb kapusává.

Védők

Nicolás Otamendi (Argentína – 38 éves): Az argentin védelem kőkemény és megalkuvást nem tűrő oszlopa. Miután 2022-ben felért a csúcsra Katarban, 38 évesen még egyszer, utoljára harcba száll a címvédésért, hogy a rá jellemző gladiátor-stílussal tegyen pontot a válogatott karrierje végére.

Virgil van Dijk (Hollandia – 34 éves): A holland válogatott és a Liverpool kapitánya viszonylag későn, csak 2022-ben mutatkozhatott be világbajnokságon. 34 évesen, a fizikai ereje és játékintelligenciája csúcsán ez a torna lehet az utolsó esélye arra, hogy az „Oranje” élén világbajnoki trófeát emelhessen a magasba.

Ricardo Rodríguez (Svájc – 33 éves): A csapat taktikai svájci bicskája. Negyedik világbajnokságára készül, és baloldali védőként a stabilitást garantálja ebben a rendkívül támadó szellemű álomcsapatban.

Középpályások

James Rodríguez (Kolumbia – 34 éves): A 2014-es vb gólkirálya és közönségkedvence. Bár a klubkarrierje hullámzóan alakult, Kolumbia mezében a mai napig képes zseniális passzokkal és varázslatos gólokkal előrukkolni. Ez a torna az ő végső, elegáns búcsúja a nagyszínpadtól.

Kevin De Bruyne (Belgium – 34 éves): A belga „aranygeneráció” utolsó, legfényesebb bástyája. A világ valaha volt egyik legjobb előkészítője még egyszer, utoljára megpróbálja a hátán vinni Belgiumot, hogy a mérnöki pontosságú gólpasszaival és játékos-intelligenciájával megkoronázza a pályafutását.