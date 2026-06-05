Vb 2026: Neymar, Messi, Ronaldo, Modric és a többiek – az utolsó táncra készülő játékosok álomcsapata
Kapus
Guillermo Ochoa (Mexikó – 40 éves): A vb-k örökös ikonja. Hatodik világbajnokságára készül, és bár a klubkarrierje már csendesebb vizeken evez, a válogatott mezben menetrendszerűen átalakul a világ egyik legjobb kapusává.
Védők
Nicolás Otamendi (Argentína – 38 éves): Az argentin védelem kőkemény és megalkuvást nem tűrő oszlopa. Miután 2022-ben felért a csúcsra Katarban, 38 évesen még egyszer, utoljára harcba száll a címvédésért, hogy a rá jellemző gladiátor-stílussal tegyen pontot a válogatott karrierje végére.
Virgil van Dijk (Hollandia – 34 éves): A holland válogatott és a Liverpool kapitánya viszonylag későn, csak 2022-ben mutatkozhatott be világbajnokságon. 34 évesen, a fizikai ereje és játékintelligenciája csúcsán ez a torna lehet az utolsó esélye arra, hogy az „Oranje” élén világbajnoki trófeát emelhessen a magasba.
Ricardo Rodríguez (Svájc – 33 éves): A csapat taktikai svájci bicskája. Negyedik világbajnokságára készül, és baloldali védőként a stabilitást garantálja ebben a rendkívül támadó szellemű álomcsapatban.
Középpályások
James Rodríguez (Kolumbia – 34 éves): A 2014-es vb gólkirálya és közönségkedvence. Bár a klubkarrierje hullámzóan alakult, Kolumbia mezében a mai napig képes zseniális passzokkal és varázslatos gólokkal előrukkolni. Ez a torna az ő végső, elegáns búcsúja a nagyszínpadtól.
Kevin De Bruyne (Belgium – 34 éves): A belga „aranygeneráció” utolsó, legfényesebb bástyája. A világ valaha volt egyik legjobb előkészítője még egyszer, utoljára megpróbálja a hátán vinni Belgiumot, hogy a mérnöki pontosságú gólpasszaival és játékos-intelligenciájával megkoronázza a pályafutását.
Luka Modrić (Horvátország – 40 éves): A futballvilág kortalanságának szimbóluma. A 2018-as vb-ezüst- és a 2022-es vb-bronzérem után a 40 éves Real Madrid-legenda utoljára karmesterkedi végig a horvátok játékát, egy olyan tornán, ahol a puszta jelenlétével is tiszteletet parancsol.
Neymar (Brazília – 34 éves): A válogatott gólrekordere, aki sérülésekből felépülve érkezik a tornára. Neymar és a vb-k kapcsolata tele volt drámával és meg nem értettséggel – 34 évesen ez az utolsó, mindent eldöntő lehetősége, hogy megszerezze azt az aranyérmet, amiért a brazil nép már a debütálása óta áhítozik.
Támadók
Mohamed Szalah (Egyiptom – 34 éves): Az afrikai futball fáraója. Miután a korábbi vb-ken sérülések vagy a korai kiesések hátráltatták, 34 évesen, ereje teljében érkezik az amerikai tornára, hogy Egyiptomot – és egész Afrikát – képviselve egy emlékezetes gólzáporral búcsúzzon el a világbajnokságoktól.
Cristiano Ronaldo (Portugália – 41 éves): A futballtörténelem egyik koronázatlan királya, aki a hatodik világbajnokságán lép pályára. 41 évesen a fizikai állapota még mindig lenyűgöző. Miután mindent megnyert a futballban, a vb-trófea az egyetlen hiányzó láncszem – és ez a torna az ő abszolút, monumentális búcsúja a futballvilágtól.
Lionel Messi (Argentína – 38 éves): A sportág másik koronázatlan királya, aki szintén a történelmi hatodik vb-jére utazik. A 2022-es katari katarzis után Messi már teher nélkül, a tiszta játék öröméért focizhat ezen a tornán, stílusosan abban a térségben (USA), ahol jelenleg a mindennapjait tölti.