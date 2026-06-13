Itt a vb első öngólja, vezet az USA! – videó

Pulisic tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, befelé passzolt, McKennie továbbtette, és a kaputól 6 méterre álló Bobadilla lábáról a labda a saját kapujába pattant! Ezzel vezet az Egyesült Államok!

A világbajnokság történetének harmadik leggyorsabb öngólját hozta össze Damián Bobadilla. VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 1–0

Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól) ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!