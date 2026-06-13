Nemzeti Sportrádió

Itt a vb első öngólja, vezet az USA! – videó

H. Á.H. Á.
2026.06.13. 03:19
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Balogun (balra) örül, Bobadilla nem (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Damián Bobadilla
Pulisic tört be a tizenhatoson belülre a bal oldalon, befelé passzolt, McKennie továbbtette, és a kaputól 6 méterre álló Bobadilla lábáról a labda a saját kapujába pattant! Ezzel vezet az Egyesült Államok!

A világbajnokság történetének harmadik leggyorsabb öngólját hozta össze Damián Bobadilla.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 1–0
Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól)

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