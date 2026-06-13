Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
VIDEÓ: helyzetjelentés a Time Square-ről az USA–Paraguay előtt
0
Tetszik
2026.06.13. 01:38
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
0 Komment
Legfrissebb hírek
Megnyitották harmadszor is, perceken belül kezdődilk az USA–Paraguay
Foci vb 2026
20 perce
Vb 2026: Egyesült Államok–Paraguay
Foci vb 2026
28 perce
Jovo Lukic gólja után „felrobbant” Szarajevó
Foci vb 2026
38 perce
Paris Hiltontól Pókemberen át a Sütiszörnyig, avagy sztárparádé Los Angelesben – Galéria
Foci vb 2026
43 perce
Amerika kapitány természetesen ott van – íme, az USA–Paraguay meccs kezdőcsapatai
Foci vb 2026
1 órája
Ancelotti elárulta: Neymar nem játszik Marokkó ellen
Foci vb 2026
1 órája
Neymar kihagyja a brazilok első meccsét – hivatalos
Foci vb 2026
2 órája
VIDEÓ: a vb eddigi legnagyobb mentése Kolasinactól – nézze meg a kanadai–bosnyák összefoglalóját!
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik