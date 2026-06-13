Ancelotti elárulta: Neymar nem játszik Marokkó ellen

A 34 éves Neymar combsérüléséből regenerálódik és emiatt pedig nemcsak a válogatott két utolsó felkészülési mérkőzését hagyta ki Panama és Egyiptom ellen, de a csapat első, Marokkó elleni világbajnoki meccse előtti utolsó edzésén sem vett részt pénteken.

„Neymar kemény dolgozik azon, hogy egészséges legyen és visszatérhessen. Reméljük, hogy a jövő héten újra teljes értékű edzésmunkát végezhet” – jelentette ki a brazil válogatott történelmének első külföldi szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti pénteken.

Neymar május végén szenvedett combsérülést, ami miatt kihagyni kényszerint a válogatott utolsó két felkészülési mérkőzését – egyébként sérülései miatt bő két és fél éve 2023 októberében szerepelt legutóbb a selecaóban – és némi meglepetésre került be Carlo Ancelotti világbajnoki keretébe. Mint az olasz szakember elmondta, a 34 éves támadót nemcsak a képességei miatt hívta be a szűk keretbe, hanem azért is, mert tapasztalatával a pályán kívülről is nagy segítségére lehet a csapatnak.

„Jó példa lehet a keretünkben lévő fiatal játékosok számára. Jelenlétével inspirálhatólag hathat mindenkire” – mondta Ancelotti még a keret kihirdetésekor.

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