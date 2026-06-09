Nemzeti Sportrádió

Vigvári Vince nem játszhat a vízilabda BL négyes döntőjében

2026.06.09. 09:42
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Vigvári Vince (Fotó: Czinege Melinda)
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sérülés férfi vízilabda BL final four Barceloneta Vígvári Vince férfi vízilabda Bajnokok Ligája
Nem játszhat a vízilabda Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében Vigvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa.

A 22 éves játékos a vlv.hu szaklapnak elmondta, hogy a Sabadell ellen megnyert spanyol bajnoki döntőben eltört a gyűrűsujja felett lévő csont, már meg is műtötték, egy fémlapot helyeztek be és kilenc csavarral rögzítették.

A világbajnok játékos kiválása érzékenyen érintheti a Burián Gergely személyében még egy magyart foglalkoztató Barcelonetát. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő FTC-Telekom Waterpolo ellen ugrik medencébe az elődöntőben.

A máltai eseményen első alkalommal a nők négyes döntőjét is megrendezik. A budapesti zöld-fehérek itt is érdekeltek és szerdán a címvédő spanyol Sant Andreu együttesével találkoznak a fináléért.

Az egyformán 19 órakor kezdődő két magyar érdekeltségű elődőntőt a Duna World, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

 

sérülés férfi vízilabda BL final four Barceloneta Vígvári Vince férfi vízilabda Bajnokok Ligája
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