Leonardo: Minden brazil vágyik az újabb világbajnoki címre; Zalánki Gergő: Extra teljesítményre lesz szükségünk a Ferencváros ellen

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Demonstrációk tucatjának hírét nyomta el a világbajnoki eufória Mexikóban. Nyolcadik nekifutásra megnyerte világbajnoki nyitó mérkőzését Mexikó, a Dél-Afrika elleni siker pedig olyan ünneplést váltott ki, amelyet még a felhőszakadás, a közlekedési káosz és az országot hetek óta foglalkoztató tanártüntetés sokadik hulláma sem tudott a háttérbe szorítani. Borsos László mexikói beszámolója

Leonardo: Minden brazil vágyik az újabb világbajnoki címre. A Ferencváros korábbi brazil támadója, Leonardo Judi Ádámnak elmondta, sokat vár Vinícius Júniortól a tornán, miközben büszke az ADO Den Haag szakvezetőjeként elért U19-es Holland Kupa-győzelemre

Zalánki Gergő: Extra teljesítményre lesz szükségünk a Ferencváros ellen. A férfi vízilabda Bajnokok Ligájában az Angyal Dániellel és Zalánki Gergővel felálló Olympiakosz lesz az FTC ellenfele a bronzéremért – Zalánki szerint a zöld-fehérek csapata talán még a Pro Reccónál is jobb. A válogatott pólóssal Szeleczki Róbert beszélgetett

Kirsty Coventry: „Ez a sport igazi ereje” – a NOB elnöke Budapest erényeiről. Budapesten rendezik az Európai Olimpiai Bizottság 55. kongresszusát, amelynek számos nemzetközi sportdiplomata mellett kiemelt díszvendége Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki ebben a minőségében először jár hazánkban, noha már korábbról is szép emlékeket őriz róla. A Nemzeti Sportnak adott interjújában a magyar főváros erényeiről, a biológiai nők védelméről és a sokat vitatott olimpiai pénzdíjakról is beszélt Csisztu Zsuzsának

Szatmári András: Képesek vagyunk nyerni! Az elmúlt két évben férfi kardcsapatunk megnyerte az Európa-bajnokságot, és hogy a kedden kezdődő kontinensviadalnak milyen célokkal vág neki a kvartett, arról Szatmári Andrást kérdezte Kovács Erika

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