Megsérült a Juventus elleni meccsen, meg kellett műteni Luka Modricot

A rutinos labdarúgó a vasárnapi mérkőzés 76. percben összefejelt Manuel Locatellivel, ezért le kellett cserélni. A horvát középpályás állapotáról hétfőn a klubja közleményt adott ki: „Luka Modric ma műtéten esett át a milánói La Madonnina Klinikán, melyre a bal járomcsontjának komplex, több helyen történt törése miatt volt szükség. A sikeres operációt doktor Luca Autelitano csapata végezte az AC Milan orvosainak, Stefano Mazzoninak és Andrea Bulgheroninak a jelenlétében.”

A visszatérés lehetséges időpontjáról nem adott tájékoztatást a Milan, de azt biztosnak tűnik, hogy a középpályás a klubcsapatában már nem léphet pályára az idényben, így a fókuszban a vb-szereplés van. A Corriere dello Sport a horvát válogatott szövetségi kapitányát, Zlatko Dalicot idézte a témában: „Beszéltem Lukával. Biztos vagyok benne, hogy a felépülése a tervek szerint halad majd, és csapatkapitányként ő vezeti majd ki a társait a pályára a világbajnokságon.”

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a 40 éves játékos a vb-rajtra készen áll majd a játékra, de minden bizonnyal arcvédő maszkban láthatjuk futballozni a június 11-én kezdődő tornán.