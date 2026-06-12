Statisztikák: 121 másodperces kanadai cseregól; 60 éve nem látott párharcerősség

Kanada történelmet írt! Eddigi hat vb-meccsét egyaránt elbukta a mostani társrendező, így bár ezen a meccsen nem lehet maradéktalanul elégedett az egy ponttal, így is története első vb-pontját szerezte.

Canada have lost all six of their previous men's FIFA World Cup games. Can they stage a second half turnaround against Bosnia-Herzegovina? pic.twitter.com/zyrcNrLJNG — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 12, 2026

Hatvan év! Jovo Lukic 1966 óta az első játékos, aki legalább kilenc légi párbajt vívott meg úgy, hogy mindegyiket megnyerte. A bosnyák csatárnak ez volt a negyedik meccse a válogatottban, az első tétmeccs, s rögtön betalált.

100% - Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 - 100%). Headstrong. pic.twitter.com/yDRku4kRVc — OptaJohan (@OptaJohan) June 12, 2026

121 másodperc! A csereként beálló kanadai Cyle Larinnak mindössze ennyi kellett a gólhoz, de még így is csak az előző vb-ig kell visszamennünk gyorsabb találatért cserébe – akkor Randal Kolo Muani (Franciaország) köszönt be az elődöntőben Marokkónak csereként 43 másodperc után.

121 - Bosna Hersek maçında oyuna girdikten 121 saniye sonra gol atan Cyle Larin, Randal Kolo Muani'den (43 saniye vs Fas; Aralık 2022) bu yana Dünya Kupası'nda rakip fileleri en kısa sürede havalandıran yedek oldu. Tanıdık. pic.twitter.com/MCFPBxafqk — OptaCan (@OptaCan) June 12, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

Canada 1-1 Bosnia-Herzegovina



Cyle Larin made an instant impact after coming on as a substitute to secure Canada's first ever point at the men's FIFA World Cup in a 1-1 draw with Bosnia-Herzegovina. pic.twitter.com/6fgtn8KmjZ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 12, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Larin (79.), ill. Lukic (21.)

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A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), 18 Owen Goodman (Barnsley – Anglia), 1 Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: 15 Moise Bombito (Nice – Franciaország), 13 Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), 19 Alphonso Davies (Bayern München – Németország), 4 Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), 2 Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), 3 Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), 22 Richie Laryea (Toronto FC), 23 Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), 5 Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: 20 Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), 17 Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), 6 Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 7 Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), 11 Liam Millar (Hull City – Anglia), 21 Jonathan Osorio (Toronto FC), 25 Nathan-Dylan Saliba (RSC Anderlecht – Belgium), 14 Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: 10 Jonathan David (Juventus – Olaszország), 24 Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), 9 Cyle Larin (Southampton – Anglia), 26 Jayden Nelson (Austin FC – Egyesült Államok), 12 Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz– Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország),

Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)

Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez