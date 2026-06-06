Bokasérüléssel kidőlt, lemarad a vb-ről a jordánok támadója

Az ország sportági szövetségének közlése szerint a Lokomotiva Zagreb támadójának, Ibrahim Szabrának elszakadt a bal bokaszalagja. Azt még nem közölték, ki váltja a keretben.

Jordánia a J-csoportban szerepel majd Ausztria, Algéria és a címvédő Argentína társaságában.

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Piramidz – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 18 –, 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami