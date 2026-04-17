Dobos volt a hős, Lewandowski gólja sem segített a lengyeleken

Csalódottan értékelt Majoross Gergely szövetségi kapitány a csütörtöki, lengyelek elleni találkozó után, de ez érthető volt, hiszen 4–0-s vereség mellett játékban sem nyújtotta azt a magyar válogatott, amit az edzői stáb és a szurkolók is vártak volna. Persze a két csapat két eltérő felkészülési fázisban van, Lengyelország számára két hét múlva kezdődik a hazai rendezésű világbajnokság, míg a mieink A-csoportos küzdelme egy hónap múlva startol el.

Ahogy előzetesen lehetett rá számtani, a magyar stáb kihasználta a 40 fős bő keret adta lehetőséget, és teljesen más összeállításban léptek jégre a mieink pénteken. Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat, az enyhe fölény pedig a nyolcadik percben érett góllá: emberelőnyben Terbócs István korongja még kijött a kapusról, de Stipsicz Bence ismétlése már a hálóban kötött ki. Jöttek a kisebb-nagyobb magyar helyzetek egymás után, ám a vendégek ellenakcióiban is volt veszély, Jakub Slusarczyk nagy helyzeténél Vay Ádám védett nagyot. Később Terbócs is helyzetbe került, azonban ez is kimaradt. A magyar fölény ellenére 24 másodperccel az első játékrész vége előtt Kamil Górny révén egyenlítettek a lengyelek.

A középső harmadban kiegyenlített játék zajlott, de az iram visszaesett. Jakub Slusarczyk cselezte be magát a kapu elé, ám Vay résen volt ezúttal is, míg a túloldalon Fehér Kolos veszélyeztetett. Pár perccel később ismét Vay reflexeire volt szükség, Górny laposan, takarásból eresztett el egy lapos lövést. Ahogy csütörtökön, pénteken is kapust cserélt Majoross Gergely a meccs felénél, az FTC hálóőre, Nagy Kristóf állt a ketrec elé. Akadt is dolga bőven, Mateusz Goscinski próbálkozásánál minden tudására szüksége volt. A legnagyobb magyar helyzet Németh Kristóf előtt adódott a játékrész hajrájában, lövése éppen csak elkerülte a kaput.

A harmadik harmadot jobban kezdték a lengyelek; Jakub Lewandowski gólját ugyan videózták, de végül megadták. Próbálkoztak a mieink, azonban az igazi átütő erő hiányzott a játékból. Az utolsó percben nagy lehetőséghez jutott a magyar válogatott, kettős emberelőnyben támadhatott, ezt pedig Dobos Mihály 14 másodperccel a vége előtt kihasználta. A Finnországban légióskodó csatár a hosszabbításban is magára vállalta a vezér szerepét, szép lövéssel döntötte el a győzelem sorsát.

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Lengyelország 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

Újpest, 1172 néző. V: Soós, Mach, Váczi D., Muzsik.

MAGYARORSZÁG: Vay (Nagy Kristóf) – Hadobás, Szathmáry / STIPSICZ 1 (1), Horváth M. (1) / Csollák (1), Vén / Franyó, Dóczi – MOLNÁR D., DOBOS 2, Laskawy (1) / Fehér, Nagy Krisztián, Molnár B. / Horváth B., Németh K., TERBÓCS (1) / Szabó Rácz, Farkas L., Rapos. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

LENGYELORSZÁG: FUCIK – Ciura, Pociecha / Narog (1), GÓRNY 1 / Wanacki, Bizacki / Schafer – LEWANDOWSKI 1, Walega, Krezolek / Wronka (1), Kielbicki, Lyszczarczyk / Slusarczyk, Mroczkowski, Macias / Goscinski, Syty, Michalski. Szövetségi kapitány: Pekka Tirkkonen

Kapura lövések: 20–31. Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 3/1