Lukaku kihagyja a belga válogatott márciusi felkészülési meccseit

A 32 éves csatár – aki 124 válogatott fellépésén 89 gólt szerzett, ezzel a belga együttes legeredményesebb játékosa – úgy döntött, hogy a találkozókon való részvétel helyett inkább erőnléti edzéseket végez. Romelu Lukaku sérüléssel bajlódott ebben az idényben, és ritkán jutott játéklehetőséghez klubjában, az olasz bajnokságban címvédő Napoliban. A támadó legutóbb tavaly júniusban, a Wales ellen 4–3-ra megnyert világbajnoki selejtezőn játszott a belga válogatottban, azon a meccsen gólt is szerzett, majd a következő hat válogatott összecsapást kihagyni kényszerült.

A vb-re készülő belgák szombaton az Egyesült Államokkal játszanak Atlantában, jövő szerdán pedig Mexikóval találkoznak Chicagóban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, első alkalommal 48 csapat részvételével sorra kerülő világbajnokság június 11-én kezdődik, és július 19-én zárul. Belgium Egyiptommal, Iránnal és Új-Zélanddal szerepel azonos csoportban.