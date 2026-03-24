Nemzeti Sportrádió

Lukaku kihagyja a belga válogatott márciusi felkészülési meccseit

2026.03.24. 18:40
Romelu Lukaku egyelőre az erősítésekre koncentrál (Fotó: Getty Images)
Címkék
belga válogatott világbajnoki felkészülés Romelu Lukaku
Romelu Lukaku kihagyja a belga labdarúgó-válogatott Egyesült Államokban szombaton és jövő szerdán sorra kerülő világbajnoki felkészülési mérkőzéseit.

A 32 éves csatár – aki 124 válogatott fellépésén 89 gólt szerzett, ezzel a belga együttes legeredményesebb játékosa – úgy döntött, hogy a találkozókon való részvétel helyett inkább erőnléti edzéseket végez. Romelu Lukaku sérüléssel bajlódott ebben az idényben, és ritkán jutott játéklehetőséghez klubjában, az olasz bajnokságban címvédő Napoliban. A támadó legutóbb tavaly júniusban, a Wales ellen 4–3-ra megnyert világbajnoki selejtezőn játszott a belga válogatottban, azon a meccsen gólt is szerzett, majd a következő hat válogatott összecsapást kihagyni kényszerült.

A vb-re készülő belgák szombaton az Egyesült Államokkal játszanak Atlantában, jövő szerdán pedig Mexikóval találkoznak Chicagóban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban, első alkalommal 48 csapat részvételével sorra kerülő világbajnokság június 11-én kezdődik, és július 19-én zárul. Belgium Egyiptommal, Iránnal és Új-Zélanddal szerepel azonos csoportban.

 

Legfrissebb hírek

