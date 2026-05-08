Nemzeti Sportrádió

A magyar női puskásoknak sem ment jól az összetett a sportlövő Eb-n

2026.05.08. 16:51
null
Nagybányai-Nagy Anna (Fotó: Földi Imre, archív)
Címkék
Nagybányai-Nagy Anna Mészáros Eszter Sportlövő Eb puska
A férfiakhoz hasonlóan a női puskások 3x20 lövéses összetett számába is messze voltak a döntőtől a mieink, akik csapatban a 12. helyen végeztek az Eszéken zajló 25, 50 méteres sportlövő Európa-bajnokság első napján, pénteken.

A női puskások király számában előzetesen Nagybányai-Nagy Annától lehetett a legjobb eredményt várni és a 24 éves lövő az esélyeknek megfelelően csapattársait maga mögé utasította, az élmezőnnyel viszont ezúttal nem tudta felvenni a versenyt. Az áprilisi granadai világkupaversenyen negyedik helyen végzett sportolónak az első, térdelő szakasz visszafogottan sikerült, csupán 193 kört ért el, majd hiába teljesítette a fekvő 20 lövést erősen (198 kör), az állóban ismét 193 kört produkált, az 584 körös összeredménye pedig csak a 25. helyre volt elég a 64 fős mezőnyben.

A csapat másik két tagja közül a párizsi olimpikon Mészáros Eszter Nagybányai-Nagyhoz hasonlóan teljesített, a térdelő és álló lövészete sem volt kiemelkedő és végül 582 körrel zárt a 38. helyen. A márciusi légfegyveres Eb-n döntős Dénes Eszter kifejezetten gyengén szerepelt ezúttal, csupán 576 kört ért el, amivel az 55. lett.

A magyar trió a csapatversenyben 1742 körrel végzett a 12. helyen. Az aranyérmet a német hármas szerezte meg 1769 körrel, míg az ezüstérem Lengyelországé (1766 kör), a bronzérem Svájcé (1761 kör) lett.

Egyéb egyéni
3 órája

Major Veronika harmadik, a csapat második az első nap után sportpisztolyban a sportlövő Eb-n

A női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból.

 

 

Nagybányai-Nagy Anna Mészáros Eszter Sportlövő Eb puska
Legfrissebb hírek

Sportlövő-vk: Nagybányai-Nagy Anna negyedik összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.04.10. 14:05

Sportlövő Húsvét-kupa: Péni István vasárnap sem talált legyőzőre összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.03.29. 20:15

„Azt éreztem, hogy saját magammal kell küzdeni” – Major Veronika az Eb-arany után

Egyéb egyéni
2026.03.01. 19:30

Sportlövő-vb: Nagybányai-Nagy Anna nyolcadik lett fekvőben

Egyéb egyéni
2025.11.14. 12:10

Női puskában sem jutott magyar az összetett szám döntőjébe a sportlövő vb-n

Egyéb egyéni
2025.11.12. 10:23

Sportlövő-vb: mindhárom magyar továbbjutott a selejtezőből, hatodik a női puskás csapat összetettben

Egyéb egyéni
2025.11.11. 17:07

Sportlövő-vb: egyik magyar páros sem lőhet az érmekért a légpuska vegyes csapatoknál

Egyéb egyéni
2025.11.09. 10:38

Sportlövő-vb: nem jutott döntőbe magyar női légpuskás

Egyéb egyéni
2025.11.08. 12:59
Ezek is érdekelhetik