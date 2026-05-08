A magyar női puskásoknak sem ment jól az összetett a sportlövő Eb-n

A női puskások király számában előzetesen Nagybányai-Nagy Annától lehetett a legjobb eredményt várni és a 24 éves lövő az esélyeknek megfelelően csapattársait maga mögé utasította, az élmezőnnyel viszont ezúttal nem tudta felvenni a versenyt. Az áprilisi granadai világkupaversenyen negyedik helyen végzett sportolónak az első, térdelő szakasz visszafogottan sikerült, csupán 193 kört ért el, majd hiába teljesítette a fekvő 20 lövést erősen (198 kör), az állóban ismét 193 kört produkált, az 584 körös összeredménye pedig csak a 25. helyre volt elég a 64 fős mezőnyben.

A csapat másik két tagja közül a párizsi olimpikon Mészáros Eszter Nagybányai-Nagyhoz hasonlóan teljesített, a térdelő és álló lövészete sem volt kiemelkedő és végül 582 körrel zárt a 38. helyen. A márciusi légfegyveres Eb-n döntős Dénes Eszter kifejezetten gyengén szerepelt ezúttal, csupán 576 kört ért el, amivel az 55. lett.

A magyar trió a csapatversenyben 1742 körrel végzett a 12. helyen. Az aranyérmet a német hármas szerezte meg 1769 körrel, míg az ezüstérem Lengyelországé (1766 kör), a bronzérem Svájcé (1761 kör) lett.