Lukaku hosszú időre kidőlt, csatárt keres a Napoli

2025.08.18. 14:45
Romelu Lukaku rögtön érezte, hogy a sérülés súlyos (Fotó: Getty Images)
A Napoli hétfőn hivatalos közleményben tudatta, hogy belga labdarúgója, Romelu Lukaku múlt héten összeszedett combsérülése súlyos, és nem kizárt a sebészeti beavatkozás sem.

Romelu Lukaku bal lábában az egyenes combizom sérült meg az Olympiakosz Pireusz elleni csütörtöki, 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Azóta a támadó több vizsgálaton átesett, kezelése megkezdődött, és még nem dőlt el, szükség lesz-e operációra.

Az első sajtóhírek szerint az olasz bajnokcsapat több hétig, akár novemberig sem számíthat Lukaku játékéra.

A Corriere dello Sport úgy tudja, hogy a sérülés következtében a nápolyiak visszatérnek a csatárpiacra. Az olasz sportlap szerint Joshua Zirkzee (Manchester United), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Artem Dovbik (Roma) és Nikola Krsztovics (Lecce) vezeti a kiszemelt helyettesek listáját.

Az olasz bajnokság új idénye a hétvégén kezdődik, a szombat esti nyitányon a Napoli a Sassuolo vendége lesz.

 

