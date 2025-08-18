Lukaku hosszú időre kidőlt, csatárt keres a Napoli

Romelu Lukaku bal lábában az egyenes combizom sérült meg az Olympiakosz Pireusz elleni csütörtöki, 2–1-re megnyert felkészülési mérkőzésen. Azóta a támadó több vizsgálaton átesett, kezelése megkezdődött, és még nem dőlt el, szükség lesz-e operációra.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Az első sajtóhírek szerint az olasz bajnokcsapat több hétig, akár novemberig sem számíthat Lukaku játékéra.

A Corriere dello Sport úgy tudja, hogy a sérülés következtében a nápolyiak visszatérnek a csatárpiacra. Az olasz sportlap szerint Joshua Zirkzee (Manchester United), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Artem Dovbik (Roma) és Nikola Krsztovics (Lecce) vezeti a kiszemelt helyettesek listáját.

Az olasz bajnokság új idénye a hétvégén kezdődik, a szombat esti nyitányon a Napoli a Sassuolo vendége lesz.