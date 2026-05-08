A Real Madrid lezárta a vizsgálatát, Valverde és Tchouaméni is súlyos pénzbüntetést kapott

A Real Madrid természetesen fegyelmi eljárás indított, melynek eredményét a pénteki közleményében tudatta, miután mindkét játékos megjelent a vizsgálatot végző szakember előtt. Mint írják, mind a ketten megbánásukat fejezték ki a történtek miatt, és bocsánatot kértek egymástól. Továbbá bocsánatot kértek a klubtól, a csapattársaiktól, az edzői stábtól és a szurkolóktól, emellett jelezték, mind a ketten elfogadják a klub által megfelelőnek ítélt szankciót.

„E körülményekre tekintettel a Real Madrid úgy döntött, hogy ötszázezer eurós pénzbírságot szab ki mindkét játékosra, ezzel lezárva a vonatkozó belső vizsgálatot” – olvasható a közleményben.