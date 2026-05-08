A Real Madrid lezárta a vizsgálatát, Valverde és Tchouaméni is súlyos pénzbüntetést kapott
Ahogy azt már megírtuk, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde vitája az egyik edzésen egy szabálytalanság miatt kis híján tettlegességig fajult, szét kellett választani őket, az öltözőben azonban kisebb dulakodás alakult ki. Valverde fejsérülést szenvedett, miután a veszekedés közben elcsúszott, s beverte a fejét egy asztalba, majd az eszméletét is elvesztette. A klub akkor azt a tájékoztatást adta, hogy az uruguayi középpályás traumás agysérülést szenvedett, emiatt 10-14 napos pihenő vár rá, s kihagyja az FC Barcelona elleni hétvégi el Clásicót is.
A Real Madrid természetesen fegyelmi eljárás indított, melynek eredményét a pénteki közleményében tudatta, miután mindkét játékos megjelent a vizsgálatot végző szakember előtt. Mint írják, mind a ketten megbánásukat fejezték ki a történtek miatt, és bocsánatot kértek egymástól. Továbbá bocsánatot kértek a klubtól, a csapattársaiktól, az edzői stábtól és a szurkolóktól, emellett jelezték, mind a ketten elfogadják a klub által megfelelőnek ítélt szankciót.
„E körülményekre tekintettel a Real Madrid úgy döntött, hogy ötszázezer eurós pénzbírságot szab ki mindkét játékosra, ezzel lezárva a vonatkozó belső vizsgálatot” – olvasható a közleményben.