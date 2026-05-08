Darts: bravúr Kovács Patriktól, legyőzte a vb-nyolcaddöntőst a European Touron

A világranglistán 144. helyen álló Kovács Patrik nem feltétlenül számított esélyesnek a rangsorban 31. helyet elfoglaló Pietreczko ellen, és ennek megfelelően a német brékelte először ellenfelét a találkozó elején. Ez viszont felpiszkálta a magyar játékost, aki rögtön eltüntette a brékhátrányt. A felek továbbra is fej fej mellett haladtak, elsőként a német dobott maximumot a hat nyert legre menő mérkőzésen, ám ezzel sem tudta megtörni Kovácsot, aki magabiztosan hozta a folytatásban a kezdéseit. Sőt, Kovács 5:4-re vezetett Pietreczko kezdésénél, s miután a német 170-ről nem tudott kiszállni, a magyar dartsos hátsó pályáról háromszor eltalálta a tripla 20-at, s lement 42-re. A német a folytatásban mindhárom nyilát a dupla 19 alá dobta, vagyis nem tudott egyenlíteni, Kovács viszont lezárta a meccset egy jó kerekítéssel és egy pontos dupla 16-tal.

A MECCSNYÍL

KOVACS BEATS PIETRECZKO!



Patrik Kovacs becomes the first Hungarian to win two European Tour matches, as Kovacs beats Ricardo Pietreczko 6-4!



Ezzel a magyar játékos pályafutása során másodszor került második körbe a European Touron. A folytatásban – szombaton – a 4. kiemelt Josh Rock vár Kovácsra a legjobb 16 közé jutásért.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR

6. ÁLLOMÁS, AUSZTRIA

1. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

Kovács Patrik (81.05)–Ricardo Pietreczko (német, 83.58) 6:4