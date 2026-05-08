Nem úszták meg az északmacedón kézilabdabírók, maradt az eltiltás
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) Fellebbviteli Bizottsága megerősítette a korábbi döntését, és helybenhagyta Szlave Nikolov és Gjorgji Nacsevszki eltiltását. A két északmacedón játékvezető manipulálta a felkészülésükről felvett videót.
Az év eleji Európa-bajnokság előtt felmerült, hogy a két játékvezető manipulálta a felkészülésükről készült felvételeket, ezért – miután a Sportradar arról tájékoztatta a szövetséget, hogy a felvételeket valóban manipulálták – az EHF törölte a párost a kontinenstorna játékvezetői listájáról.
Mindkét játékvezetőt két évre felfüggesztették, továbbá mindkettőnek 5000 eurós pénzbirságot is kell fizetnie.
A határozat ellen még van jogorvoslati lehetőségük, 21 napon belül fellebbezést nyújthatnak be az EHF Döntőbíróságához.
