Rédecsi Máté jól kezdett gyorstüzelő pisztolyban a sportlövő Eb-n

2026.05.08. 18:00
Rédecsi Máté (Fotó: Földi Imre, archív)
Rédecsi Máté a döntőt érő 8. helyen zárta a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első napját az Eszéken zajló 25, 50 méteres sportlövő Európa-bajnokságon.

A 25 méteres olimpiai szám első 30 lövése során az áprilisi, granadai világkupa-versenyen 11. Rédecsi nagyszerűen teljesített. Az első tíz lövését 99, a másodikat és a harmadikat egyaránt 96 körrel zárta, így 291 körrel, a 8. pozícióban fejezte be a napot. Sokáig úgy tűnt, hogy nemcsak ő, hanem Nagy Máté László is az élmezőnyben lesz „fél távnál”, ám a 27 éves pisztolyos egy-egy 98 és 96 körös sorozat után, az utolsó tíz lövését elrontotta, csupán 90 kört ért el, így 284 körrel a 21.

A harmadik magyarnak, Laczik Dávid Ákosnak szintén az utolsó szériával gyűlt meg a baja, csupán 87 kört tett hozzá addigi eredményéhez, ezzel 279 körrel áll a 35 fős mezőny 26. helyén.

A szombati 30 lövés előtt a magyar trió a csapatverseny harmadik helyét foglalja el a hat válogatott között.

