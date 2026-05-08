Novak Djokovics támogatja a bojkottra készülőket

A 38 éves, korábbi világelső állásfoglalása azt követően látott napvilágot, hogy éljátékosok egy csoportja – köztük a világranglistát vezető olasz Jannik Sinner és a fehérorosz Arina Szabalenka – elégedetlenségét fejezte ki a közelgő francia nyílt bajnokság díjazásával kapcsolatban.

Bár a szervezők áprilisi bejelentése szerint a torna teljes nyereményalapja idén – tavalyhoz képest 9.5 százalékkal – 61.7 millió euróra (22.5 milliárd forintra) emelkedik, a játékosok részesedése a bevételből továbbra is kevesebb mint 15 százalék marad, ami az elégedetlenség fő forrása lett. Korábban a játékosok kérték, hogy a Grand Slam-tornák, így a Roland Garros bevételeiből való részesedésüket 22 százalékra növeljék. Szabalenka szerint a teniszezőknek bojkottot kellene szervezniük, ha nem kapnak nagyobb részesedést a GS-bevételekből.

„A játékosok tudják, hogy mindig is mellettük álltam, és ezt teszem továbbra is” – mondta a bojkottra készülődésben személyesen részt nem vevő Djokovics, aki 24 diadallal a legtöbb Grand Slam-tornát nyerte a férfi tenisz történetében. „Az álláspontom kristálytiszta: támogatom őket, és mindig is kiállok pozíciójuk megerősítése mellett, a játékosok Grand Slam-tornákkal és más sorozatokkal kapcsolatos helyzete nem olyan, amilyennek lennie kellene” – fogalmazott a világranglistán jelenleg negyedik szerb klasszis.

Az idei francia nyílt bajnokságot május 24. és június 7. között rendezik meg. A férfi és női egyes bajnokai 2.8 millió, a férfi és női párosban elsők 600 ezer, a vegyes páros győztesei pedig 122 ezer eurót kapnak. A Garros összdíjazása az idei emelés dacára elmarad a másik három Grand Slam-verseny – az ausztrál nyílt bajnokság, Wimbledon és a New York-i US Open – nyereményalapjától.