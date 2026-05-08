Nemzeti Sportrádió

„Ez egy húsdaráló” – kezdődik minden idők legnagyobb szkander Európa-bajnoksága

2026.05.08. 15:57
szkander Európa-bajnokság Csabai Atilla szkander szkander Eb
Május 8-án megkezdődik minden idők legnagyobb szkander és paraszkander Európa-bajnoksága Budapesten. Az esemény előtti sajtótájékoztatón Csabai Atilla, a Magyar Szkander-szakszövetség elnöke nyilatkozott az NSO TV-nek.

 

Csabai Atilla, az Európai és a Magyar Szkander Szakszövetség elnöke az esemény pénteki sajtótájékoztatóján kiemelte, 315 kategóriában több mint 1300 versenyző – köztük 150-160 nő – részvételére számítanak, ami Eb-rekord. Jelezte, ha a világpolitikai helyzet kedvezőbb lenne, a létszám akár a 2000 főt is elérné. Mint beszámolt róla, visszatérnek az orosz versenyzők, bár a 200-ból csak 60 kapott vízumot, míg a fehérorosz csapat létszáma egyelőre bizonytalan, és az izraeliek is csak feleannyian tudnak jönni, mint amennyien szeretnének.

Mircea Simonescu, a nemzetközi és az európai szövetség főtitkára emlékeztetett rá, hogy Budapest 2006-ban már Eb-nek, 2017-ben pedig vb-nek adott otthont. Hangsúlyozta, meggyőződése, hogy az MTK Sportparkjában sorra kerülő kontinensbajnokság nemcsak létszámában lesz a legnagyobb, de színvonalában is kiemelkedőnek ígérkezik. Közölte, ehhez hozzájárulhat, hogy Csabai Atilla tavaly nyár óta már nemcsak a magyar, hanem az európai szövetséget vezeti.

Rausch Tamás, a hazai szövetség főtitkára a lebonyolításról elárulta, hogy az Eb a sportág teljes spektrumát lefedi, hiszen a legfiatalabb kategória az U15-ös lesz, míg a legidősebbek a 60+-os mastersben indulnak majd, ráadásul külön jobb- és balkezes versenyeket is tartanak. Az épek mellett mintegy 200 paraszkanderes is asztalhoz áll, sőt számukra ülő- és álló kategóriájú viadalokat is tartanak.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a szkander remek példa arra, hogy a magyar sport egy és oszthatatlan, hiszen itt egyenrangúan kezelik az ép és a parasportolókat. Kiemelte, a paraszkanderesek célja, hogy a sportág bekerüljön a 2032-es brisbane-is paralimpia műsorába és ehhez az első lépcsőt már sikerrel vették, hiszen felkerültek az úgynevezett várólistára.

Csabai Atilla az MTI kérdésére elmondta, hogy a 106 magyar szkanderes közül négyen indulnak címvédőként, összességében legalább 30, szerencsés esetben pedig akár 40 érmet vár.

