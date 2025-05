Conte: Nagyon nehéz Nápolyban trófeákat nyerni, de ezek a játékosok három év alatt kétszer is megcsinálták

„Ez volt pályafutásom eddigi legváratlanabb, legnehezebb s egyben legösztönzőbb kihívása. A tizedik helyen végző Napolihoz érkeztem, nekem kellett sínre tenni a csapatot az előző, meglehetősen pocsék idény után, s mindeközben meg kellett győznöm a legjobb játékosokat a maradásról, el kellett hitetnem velük, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek – értékelte a bajnoki diadalt a nápolyiak vezetőedzője, Antonio Conte. – Az idény első meccsén gól nélküli döntetlent játszottunk a Modenával a kupában, majd három-nullára kikaptunk a Veronától a bajnokságban. Hogy ezek után mégis bajnokok lettünk, az számomra hihetetlen.”

„Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz Nápolyban trófeákat nyerni, de ezek a játékosok három év alatt kétszer is megcsinálták, szóval valami nagyon különleges történik ennél a klubnál. (...) Harminc éve Diego Maradona nyert két scudettót a klubbal, most pedig Giovanni Di Lorenzo emeli másodszor magasba a trófeát” – húzta alá a bajnoki cím jelentőségét a rutinos tréner, akit a játékosai is megleptek a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Antonio Conte a jövőjét firtató kérdésekre nem adott egyértelmű választ, helyette arról beszélt, hogy jó a kapcsolata Aurelio De Laurentiisszel, a Napoli elnökével, s szerinte mind a ketten győztes karakterek, még ha kicsit más módon is nyilvánul ez meg.

No words needed just a party at Antonio Conte’s press conference 😅🍾 pic.twitter.com/5Cz4EGAGGh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 23, 2025

„Nincsenek rá szavaim, ez egyszerűen hihetetlen – így az idény legjobb játékosának megválasztott Scott McTominay. – Ebben a csapatban minden egyes játékos hihetetlen áldozatokat hozott ezért a sikerért. Ezek az emberek (a szurkolók – a szerk.) megérdemlik az ünneplést, az első naptól kezdve mögöttünk álltak. Számomra álomszerű, hogy eljöttem ide és mindezt átélhettem.”

„A vak is látja, hogy Contéval »túl sok« (troppo alto – a szerk.) energiánk van. Ezt tanultam meg itt, hogy túl sok energia kell, s a következő idényben is ezzel a hozzáállással kell pályára lépnünk” – mondta a Manchester Unitedtől szerződtetett középpályás, aki Billy Gilmourral egyetemben a liga történetében elsőként nyerte meg skótként a scudettót.