Szoboszlai Dominik elmondta, a játékosok továbbra is bíznak Arne Slotban

A Liverpool a 2025-ös bajnoki cím után a mostani idényben hamar elveszítette reményét a címvédésre. A Pool három fordulóval a vége előtt negyedik helyen áll a Premier League-ben, így jó eséllyel a Bajnokok Ligájában szerepelhet ősszel.

Arne Slot vezetőedzőt sok kritika érte a szurkolók részéről, Szoboszlai Dominik azonban megvédte a holland szakembert a Daily Mailnek adott interjújában.

„Ez nem kérdéses, ő a mi vezetőedzőnk. Ez a második idényünk, az elsőben bajnokok lettünk az irányításával. Szóval a mi bizalmunkat nem veszítette el.”

Szoboszlai hozzátette, hogy sok pletykát hallanak, de Slot és a Liverpool is bizonyította, hogy képes Premier League-et nyerni.

„Tovább kell dolgoznunk, és jövőre újra megpróbáljuk megszerezni az első helyet. Nem az én dolgom megmondani, hogy mi ment rosszul vagy jól. Ezért van egy edzőnk, és mellette egy stáb, hogy megmondja, mit kell tennünk, hogy léphetünk feljebb. Ezt az idényt az újjáépítés időszakának hívhatjuk, hiszen több játékos elment, többen pedig érkeztek. A szurkolóknak tudniuk kell, hogy mi is elégedetlenek vagyunk az idénnyel. És ha tudnák, hogy hányszor beszélünk egymással, hogy megtaláljuk a kiutat. ”

A magyar labdarúgó kitért a saját teljesítményére.

„Az előző idényben kicsit a háttérben voltam. De akkor is mindent megtettem a csapatért, ahogy most is, csak ezúttal azt is csinálom, amiben jó vagyok.”

Szoboszlai elmondta, hogy példakép szeretne lenni a kisgyerekek számára is.

„Látniuk kell, hogy nem számít, honnan jössz vagy hol kezded. Bármit elérhetsz, ha elég időt és erőfeszítést teszel bele. De azt is szeretném, hogy a lányom számára a legjobb apa legyek, hogy mindig ott lehessek mellette, amikor szüksége van rám.”