Román futball: két magyar Hagi első keretében

2026.05.08. 16:06
Corbu Marius szerepel Georghe Hagi légióslistáján (Fotó: Getty Images)
Két magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgót is meghívott a román labdarúgó-válogatottba Georghe Hagi szövetségi kapitány, a Ferencváros középpályása, Corbu Marius és az egykori kisvárdai, jelenleg a lengyel Legia Warszawa kapuját őrző Hindrich Ottó is pályára léphet a Grúzia, illetve Wales elleni felkészülési mérkőzéseken.

Kihirdette az első keretében számításba vett légiósok névsorát a román szövetségi kapitányi posztra április 20-án, 25 év után visszatérő Georghe Hagi. A játékoskorában a „Kárpátok Maradonája” becenévre hallgató egykori klasszis két magyar nemzetiségű labdarúgót is meghívott csapata keretébe, így a kolozsvári születésű volt kisvárdai, jelenleg a lengyel Legia Warszawában védő kapus, Hindrich Ottó, valamint a Ferencváros középpályása, a Csíkszeredán, illetve a Puskás Akadémiánál nevelkedő, csángó származású Corbu Marius is pályára léphet.

Hagi döntése különösen utóbbi esetében meglepő, hiszen a román sajtó néhány hete még azon háborgott, hogy Corbu az FTC március 15-ei médiakampányban piros-fehér-zöld színeket viselve, illetve a magyar zászlóval is fotózkodott. Akkor akadtak olyanok, akik azt követelték, hogy a magyarcsügési játékost többé ne hívják meg a keretbe, a 61 éves szakvezető viszont úgy döntött: megadja a lehetőséget a korábban a magyar válogatottsággal is kacérkodó labdarúgónak.

A román válogatott kerete (csak légiósok)
Kapusok: Ionut Radu (Celta Vigo), Hindrich Ottó (Legia Warszawa)
Védők: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitória Guimaraes), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Virgil Ghita (Hannover 96), Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa), Andrei Burca (Junnan Jukun), Lisav Eissat (Maccabi Haifa)
Középpályások: Marius Marin (Pisa), Razvan Marin (AEK Athens), Nicolae Stanciu (Dalian Jingbo), Vlad Dragomir (Pafosz), Corbu Marius (Ferencváros), Adrian Sut (Al-Ain), Dennis Man (PSV Eindhoven), Ianis Hagi (Alanyaspor), Valentin Mihaila (Caykur Rizespor)
Támadók: Ianis Stoica (Estrela Amadora), Denis Dragus (Gaziantep), Florinel Coman (Al-Garafa), Louis Munteanu (D.C. United)

 

