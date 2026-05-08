Kémkedés az angol másodosztályú rájátszás rajtja előtt

Több szigetországi hírportál arról számolt be, hogy a férfi egy bokorból figyelte a tréninget, amikor „felfedezték”, ezután képeket és videókat törölt a telefonjáról, azonosítani pedig nem volt hajlandó magát. Miután elhagyta az edzőközpontot, egy szállodába ment, amelynek mosdójában átöltözött, ezt követően pedig távozott.

A Middlesbrough jelentette az esetet az angol labdarúgóligának, mivel az ilyesfajta „kémkedést” tiltják a szabályok.

Az angol futballban már történt hasonló eset, 2019-ben a Leeds United vezetőedzője, Marcelo Bielsa kérte fel kémkedésre egy kollégáját, az ügy végén a klubot 200 ezer fontra büntették, a liga pedig szabályzatban fektette le, hogy a meccsek előtti 72 órában tilos az ellenfelek edzéseit figyelni.

A Middlesbrough szombaton fogadja riválisát a Championship rájátszásának első fordulójában, amelyben a bajnokság 3–6. helyezett csapatai küzdenek egymással a Premier League-be jutásért.