Tour de Hongrie: tizenöt magyar kerékpáros a mezőnyben

2026.05.08. 15:04
Valter Attila ott lesz a Tour de Hongrie-n (Fotó: Getty Images)
Tizenöt magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben, a völgyhíd és a vár látványos környezetében zárul – közölte Eisenkrammer Károly főszervező a verseny pénteki veszprémi sajtótájékoztatóján.

Eisenkrammer Károly elmondta: Veszprém az elmúlt években kiemelt helyszíne volt a magyar körversenynek, akadt, hogy időfutamot rendeztek itt, volt, amikor a városból indult a verseny, idén pedig Veszprémben lesz a Tour de Hongrie utolsó szakaszának befutója. Az utolsó ezer méteren a Szent István völgyhídon teker majd át a mezőny, háttérben a veszprémi várral.

A magyar körverseny jövő szerdán indul a Viharsarokból a Gyula-Békéscsaba szakasszal, majd másnap átteker az Alföldön Szarvasról Paksra a mezőny. Ezt Kaposvár-Szekszárd etap követi, szombaton pedig a Mohács és Pécs közötti hegyi szakasz vár a versenyzőkre.

Vasárnap Balatonalmádiból indul a mezőny, majd Szentkirályszabadja felől Veszprém határát érintve, Felsőörs és Alsóörs után térnek vissza a tóparti városba a kerekesek, ahonnan tesznek még egy kört, ezt követően Alsóörs után Csopak és Balatonfüred felé fordulnak. Ezután Balatonszőlős, Tótvázsony és Pécsely érintésével négy kört tesznek meg a Balaton-felvidéken, majd Nemesvámoson és Veszprémfajszon áthaladva délről érkeznek Veszprémbe.

Mint arról beszámoltunk: a tavaly hetedik helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer Bálint (Bahrain Victorious) sérülés miatt nem tud részt venni a magyar körön. Ott lesz viszont csapattársa, a 2020-as győztes Valter Attila, aki a hegyi szakaszokon kiemelkedő eredményre képes és aki hat év után vesz részt ismét a magyar körön.

Tagja lesz a mezőnynek magyar bajnoki mezben Dina Márton az MBH Bank-CSB-Telecom Fort csapatából. A Team United Shipping négy magyarral érkezik, és világsztárok is rajthoz állnak, mint a belga Tim Merlier (Soudal-Quick-Step), aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert.

A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével.

