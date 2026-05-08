Arne Slot: Mindig kérem Szoboszlaitól, hogy vegye ki a részét a támadásokból

A Nemzeti Sport kérdése a Liverpool sajtótájékoztatóján Arne Slottól:

– A támadósort tekintve hasonló gondokkal vág neki a mérkőzésnek, mint legutóbb a Manchester United ellen. Nincs Ekitiké, Szalah, Isak játéka kérdéses, Wirtz nem érezte jól magát a héten – ilyen körülmények között a szokásosnál több támadófeladatot vár, vagy kér Szoboszlai Dominiktől?

– Mindig kérem, hogy vegye ki a részét a támadásokból. Ez a múlt héten is megvalósult, hiszen mindkét gólunkban szerepet vállalt, és mindegy, milyen pozícióban játszik – akár jobb oldali védőként – akkor is kérem tőle, hogy lépjen fel a támadásokkal. Jóllehet, valóban sok gólról kell lemondanunk az említett játékosok hiányában, de Dominik mellett így is vannak mások, akik veszélyt jelentenek az ellenfél kapujára. A Chelsea ellen elsősorban jó teljesítményre van szükségünk, és szerencsére idén elég sok játékosunk közt oszlanak meg a gólok, szemben például a tavalyi idénnyel, amikor Szalah szállította a góljaink túlnyomó többségét.

A következő idényről: „Egy kicsit sem aggódom, előre nézek, dolgozunk tovább a játékosaimmal. Vezetőedzőként sosem arra gondolok, velem mi lesz, a fejlődésünk mozgat. Valószínűleg ezúttal is lesz változás a keretben a nyáron, de pár fokkal kisebb. Már terveznünk kell a következő idényre is.”

Connor Bradleyről: „Továbbra is tart a rehabilitációja. Keményen dolgozik a visszatérésén, de egyelőre még nem tudunk biztosat, hogy mikor térhet vissza.”

A Liverpool mentalitásáról: „Teljes mértékben rendben van, ezt többször bizonyítottuk már az idényben, amikor megfordítottunk meccseket. Ez olyasmi, ami nem a korral jön. Olyan játékosaink vannak, akik minden helyzetben nyerni akarnak. Sokkal inkább a személyiségtől függő kérdés ez, de azt is szeretnénk, hogy ilyen emberek alkossák a csapatunkat.”

