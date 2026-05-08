TCR WORLD TOUR, 2026 – MENETREND, MEZŐNY
IDŐPONT
HELYSZÍN
POLE
ELSŐ FUTAM
MÁSODIK FUTAM
HARMADIK FUTAM
|Május 8–10.
|Misano, Olaszország
–
|Június 12–14.
|Valencia, Spanyolország
–
|Július 4.–5.
|La Castellet, Franciaország
–
|Július 11–12.
|Vila Real, Portugália
–
|Október 2–4.
|Inje Speedium, Dél-Korea
|Október 16–18.
|Csengtu, Kína
|Október 23–25.
|Csucsou, Kína
|November 19–22.
|Makaó
–
CSAPATOK ÉS PILÓTÁK
BRC Hyundai N Squadra Corse
Hyundai Elantra N EV TCR
Michelisz Norbert (magyar)
Mikel Azcona (spanyol)
Geely Cyan Racing
Geely Preface TCR
Thed Björk (svéd)
Santiago Urrutia (uruguayi)
Ma Csing-hua (kínai)
Yann Ehrlacher (francia)
SP Compétition
CUPRA Leon VZ TCR
Jean-Karl Vernay (francia)
Aurélien Comte (francia)
GOAT Racing
Honda Civic Type R TCR
Esteban Guerrieri (argentin)
A HÉTVÉGÉK PROGRAMJA
Az időmérő kész szakaszból áll, a Q1 végén a 12 leggyorsabb versenyző jut be a Q2-be. A kvalifikáció az első verseny rajtsorrendjét határozza meg, míg a második futam részben fordított rajtrácsos, hiszen az első tíz helyezett fordított sorrendben várhatja a piros lámpák kialvását. Az idei évre újításnak számít, hogy az első versenyen a leggyorsabb kört elérő versenyző egy helyet előrelép a második futam rajtrácsán. Három helyszínen (Spanyolországban, Dél-Koreában és a két kínai hétvégén) rendeznek harmadik futamot is, annak rajtfelállásáról a hétvége korábbi eseményein összegyűjtött pontok döntenek. A versenyek az előbb említett állomásokon 30 percet, plusz egy kört ölelnek fel, Olaszországban, Portugáliában és Franciaországban a két futam egyenként 60 kilométeres lesz, míg Makaóban tíz-tíz kört ölel fel az első és a második verseny is.
A PONTOZÁS
Az időmérő első hat helyezettje kap pontot 15-10-8-6-4-2-es leosztásban. A versenyeken eközben azonos pontrendszer érvényesül, az első 15 helyezett kap 30-25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1 pontot. Abból adódóan, hogy a csapatok eltérő számú versenyzővel indulnak, adott versenyhétvégén csak az istállók két legjobb pozícióban végző pilótáinak eredményét veszik figyelembe, és az alakulatok az általuk megszerzett pontokat kapják meg a konstruktőri bajnokságában.
A KÖZVETÍTÉSEK
A 2026-os szezon eseményeit az előző évhez hasonlóan Magyarországon is közvetítik televízióban. Az időmérőket és a versenyeket a Sport TV valamelyik csatornáján lehet élőben megtekinteni.
