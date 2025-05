Fordulatos elődöntőt hozott az Albániában zajló U17-es labdarúgó Európa-bajnokság, ahol Franciaország korosztályos csapata a Belgium elleni 3–2-es győzelemmel bejutott a fináléba, míg Olaszország hiába vezetett kétszer is, Portugália kiharcolta a tizenegyespárbajt, amelyet meg is nyert, és ő is döntőzhet.

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ALBÁNIA

ELŐDÖNTŐ

Franciaország–Belgium 3–2

Olaszország–Portugália 2–2 – 11-esekkel 3–4

DÖNTŐ

Június 1. (vasárnap), 20.30: Franciaország–Portugália