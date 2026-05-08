Major Veronika harmadik, a csapat második az első nap után sportpisztolyban a sportlövő Eb-n

A 25 méteres olimpiai számban a 30 pontlövészetre került sor a kontinensviadal nyitó napján. Ebben az olimpiai bronzérmes Major nagyszerűen teljesített, 293 kört ért el, amivel a harmadik helyen áll, egy körrel a portugál Joana Castelao és a francia Heloise Fourre mögött.

Az április granadai világkupán döntős Fábián nem kezdett jól, első 20 lövésében kilenc kilencest lőtt, az utolsó tízes szériában viszont csak egyet, így 288 körrel zárt, amivel 13. és a még döntős helyen álló, nyolcadik német Doreen Vennekamppal szemben három kör a hátránya. A csapat harmadik tagjának, Jákó Miriamnak a kezdése volt erősebb (97 kör), és 287 körös összeredményt produkált, ezzel a 47 fős mezőny 20. helyét foglalja el.

A magyar trió 868 körrel a második helyen áll. A versenyben a franciák vezetnek 875 körrel, míg a harmadik pozíciót az ukránok foglalják el 865 körrel.

A ranglistapontokért versenybe szálló Sike Renáta 286 kört produkált és 25., Domsits Olívia pedig 282 körrel 32.

A verseny szombaton a 30 rapid lövészettel folytatódik 9 órától, a döntő 15 órakor kezdődik.

A nyitó napon még a női puskások összetett számát rendezik meg, illetve a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első felét bonyolítják le.