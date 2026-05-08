Nemzeti Sportrádió

Major Veronika harmadik, a csapat második az első nap után sportpisztolyban a sportlövő Eb-n

2026.05.08. 15:24
null
Major Veronika (Fotó: Facebook/Magyar Sportlövők Szövetsége)
Címkék
sportlövő Eb Major Veronika sportlövészet
A férfi összetett puskában produkált szerény szerepléssel szemben a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, Major Veronika ugyanis a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást.

 

A 25 méteres olimpiai számban a 30 pontlövészetre került sor a kontinensviadal nyitó napján. Ebben az olimpiai bronzérmes Major nagyszerűen teljesített, 293 kört ért el, amivel a harmadik helyen áll, egy körrel a portugál Joana Castelao és a francia Heloise Fourre mögött.

Az április granadai világkupán döntős Fábián nem kezdett jól, első 20 lövésében kilenc kilencest lőtt, az utolsó tízes szériában viszont csak egyet, így 288 körrel zárt, amivel 13. és a még döntős helyen álló, nyolcadik német Doreen Vennekamppal szemben három kör a hátránya. A csapat harmadik tagjának, Jákó Miriamnak a kezdése volt erősebb (97 kör), és 287 körös összeredményt produkált, ezzel a 47 fős mezőny 20. helyét foglalja el.

A magyar trió 868 körrel a második helyen áll. A versenyben a franciák vezetnek 875 körrel, míg a harmadik pozíciót az ukránok foglalják el 865 körrel.

A ranglistapontokért versenybe szálló Sike Renáta 286 kört produkált és 25., Domsits Olívia pedig 282 körrel 32.

A verseny szombaton a 30 rapid lövészettel folytatódik 9 órától, a döntő 15 órakor kezdődik.

A nyitó napon még a női puskások összetett számát rendezik meg, illetve a férfi gyorstüzelő pisztoly alapversenyének első felét bonyolítják le.

 

sportlövő Eb Major Veronika sportlövészet
Legfrissebb hírek

Sportlövő Eb: nem sikerült a magyar férfi puskásoknak az összetett verseny

Egyéb egyéni
4 órája

Sportlövő-vk: Dénes Eszter hét tizeddel maradt le a légpuska döntőjéről

Egyéb egyéni
2026.04.12. 17:17

Major Veronika negyedik a légpisztolyosok versenyében a sportlövő-vk-n

Egyéb egyéni
2026.04.11. 16:07

Sportlövő-vk: Nagybányai-Nagy Anna negyedik összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.04.10. 14:05

Sportlövő-vk: Fábián Sára ötödik sportpisztolyban

Egyéb egyéni
2026.04.09. 13:31

Sportlövő-vk: Dénes és Péni ezüst-, Major és Nagy bronzérmet nyert a vegyes csapat számokban

Egyéb egyéni
2026.04.07. 17:36

Sportlövő Eb: tizennyolc fős magyar csapat indul Eszéken

Egyéb egyéni
2026.04.02. 19:37

Sportlövő Húsvét-kupa: Péni István vasárnap sem talált legyőzőre összetett puskában

Egyéb egyéni
2026.03.29. 20:15
Ezek is érdekelhetik