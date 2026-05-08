Nemzeti Sportrádió

Szegeden a wc-ben ragadt a németek kajakosa, nem akárhogy jutott ki

R. P.R. P.
2026.05.08. 17:08
null
Tom Leibscher-Lucz
Címkék
Lucz Dóra Tom Leibscher-Lucz kajak-kenu
Nem mindennapi kalandja volt Tom Liebscher-Lucznak (a háromszoros világbajnok korábbi kajakos, Lucz Dóra férje) a szegedi kajak-kenu világkupaversenyen. Az egyik szám előtt bennragadt a mellékhelyiségben.

 

„Szeretnék elnézést kérni a személyzettől – mondta a háromszoros olimpiai bajnok Tom Liebscher-Lucz. – Fél órán át voltam benn a mellékhelyiségben a verseny előtt, majd megpróbáltam kimenni. Be volt zárva, de hiába próbáltam meg kinyitni, nem ment. Hívtam az edzőket, hogy a kütyüikkel segítsenek, és meg is próbálták, de huszonöt perccel a verseny előtt azt mondtam, hogy elég. A vállammal kitörtem az ajtót. Sajnálom, az év hibám volt, csak megpróbáltam eljutni a futamomhoz.”

 

Lucz Dóra Tom Leibscher-Lucz kajak-kenu
Legfrissebb hírek

Kajak-kenu vk: hét egységünk jutott A-döntőbe péntek délelőtt Szegeden

Kajak-kenu
4 órája

Baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát

Kajak-kenu
5 órája

A szegedi világkupaversenyen kezdődik a harc az olimpiai kvótákért

Kajak-kenu
Tegnap, 13:56

Douchev-Janics Natasa lánya is ott lesz az indulók között Szegeden

Kajak-kenu
2026.05.06. 12:38

Sellyei Csanád: Elpusztíthatatlan vagyok

Kajak-kenu
2026.04.30. 19:25

Hatvanéves lett Hódosi Sándor, olimpiai és világbajnok kajakozó

Kajak-kenu
2026.04.28. 13:35

Biztató formák a magyar csapatban a szegedi kajak-kenu világkupa előtt

Kajak-kenu
2026.04.26. 12:31

Kopasz Bálint 500 méteren sem talált legyőzőre a kajak-kenu válogatón

Kajak-kenu
2026.04.23. 17:10
Ezek is érdekelhetik