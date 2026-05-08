Szegeden a wc-ben ragadt a németek kajakosa, nem akárhogy jutott ki

„Szeretnék elnézést kérni a személyzettől – mondta a háromszoros olimpiai bajnok Tom Liebscher-Lucz. – Fél órán át voltam benn a mellékhelyiségben a verseny előtt, majd megpróbáltam kimenni. Be volt zárva, de hiába próbáltam meg kinyitni, nem ment. Hívtam az edzőket, hogy a kütyüikkel segítsenek, és meg is próbálták, de huszonöt perccel a verseny előtt azt mondtam, hogy elég. A vállammal kitörtem az ajtót. Sajnálom, az év hibám volt, csak megpróbáltam eljutni a futamomhoz.”