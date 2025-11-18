Veretlen maradna a spanyol válogatott talizmánja, Fabián Ruiz
Továbbra is megállíthatatlan a spanyol válogatott, amely ugyan hivatalosan még nem jutott ki a világbajnokságra, ám ez csupán formalitás. A spanyol csapat hibátlanul, kapott gól nélkül vezeti a selejtezőcsoportját, három ponttal megelőzve a törököket, akik kedden éppen Sevillában lépnek pályára. Márpedig Törökország csak akkor előzhet, ha legalább hét góllal nyer, amire reálisan semmi esély sincs. Így a hazaiaknak elsősorban nem is a vb-kvalifikáció a fő motiváció, hanem az, hogy beállítsák az olasz válogatott rekordját, és sorozatban a 31. tétmérkőzésükön is veretlenek maradjanak a rendes játékidőben.
Legutóbb több mint két évvel ezelőtt, 2023 márciusában, a Skócia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn kapott ki hivatalos találkozón Spanyolország. Igaz ugyan, hogy idén nyáron a Nemzetek Ligája-döntő tizenegyespárbajában kikapott Portugáliától, de a rendes játékidőben akkor sem maradt alul. És ha a törökök sem szakítják meg ezt a sorozatot, a regnáló Európa-bajnok beállítja az olaszok csúcsát.
De legalább ekkora teljesítmény, hogy a mostani selejtezősorozatban nem kapott gólt a válogatott, miközben szerzett tizenkilencet. Eddig mind az öt mérkőzésen Unai Simón védett, és bár a Bilbao kapusa Grúzia ellen rúgást kapott a bokájára, De la Fuente kapitány elmondása szerint nem súlyos a sérülése, és bevethető lesz kedd este. Márpedig nyilván jókora pluszönbizalmat adna neki, ha úgy mehetne a világbajnokságra, hogy kapott gól nélkül hozta le a selejtezősorozatot.
Kissé más a helyzete Fabián Ruiznak, aki gólpasszt adott Grúzia ellen (4–0), az előtte lévő négy Eb-selejtezőn azonban sérülés miatt nem lépett pályára. A keddi összecsapás így több szempontból is fontos lehet neki. Egyrészt Sevillában (pontosabban az egyik elővárosában) született és 2018-ig a Betis futballistája volt, másrészt ő már negyven mérkőzés óta veretlen a válogatottban. Sőt, amikor pályára lépett, sohasem kapott ki Spanyolország. Vb-n viszont még nem járt, így nyilván abban bízik, jövőre ő is ott lesz a keretben.
„Óriási öröm, hogy visszatérhetek a szülővárosomba, remélem, minél többen lesznek a stadionban, és együtt ünnepelhetjük a vb-kvalifikációt – idézte a Marca a PSG középpályását. – Arra is nagyon büszke vagyok, hogy a Betisben futballozhattam, és bár nem tudom, mikor, de a pályafutásom végén szeretnék még visszatérni a klubhoz. Mondanom sem kell, milyen sokat jelentene, ha a válogatott megőrizné a veretlenségét, ami egyúttal azt jelentené, hogy én is veretlen maradok címeres mezben. Nem lesz könnyű mérkőzés, a törököknek jó csapatuk van, és azzal a céllal jönnek, hogy megverjenek minket. Most szeretném élvezni, hogy hazatérhetek, és Sevillában játszhatok, remélem, hogy jövőre én is ott leszek a világbajnoki keretben. Az álmom válna valóra azzal, ha pályára léphetnék a vb-n.”
A spanyolok egyébként szeptemberben a vártnál is simábban, 6–0-ra győztek Törökországban, így igencsak meglepő lenne, ha most nem végeznének legalább döntetlenre a selejtező utolsó találkozóján.
A B-csoportban Koszovó a csoportelső Svájcot fogadja, az előzéshez hatgólos hazai sikerre lenne szükség, míg a J-csoportban a Wales–Észak-Macedónia összecsapás győztesének csak akkor lehet esélye megelőzni Belgiumot nagy különbségű győzelemmel, ha utóbbi nem győzi le hazai pályán az eddigi öt meccsén nulla pontot szerző, –24-es gólkülönbséggel álló Liechtensteint.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Szlovénia, Solna
20.45: Koszovó–Svájc, Pristina
E-CSOPORT
20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia
20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)
J-CSOPORT
20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Svájc
5
4
1
–
13– 1
+12
13
|2. Koszovó
5
3
1
1
5– 4
+1
10
|3. Szlovénia
5
–
3
2
2– 7
–5
3
|4. Svédország
5
–
1
4
3–11
–8
1
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Spanyolország
5
5
–
–
19– 0
+19
15
|2. Törökország
5
4
–
1
15–10
+5
12
|3. Grúzia
5
1
–
4
6–13
–7
3
|4. Bulgária
5
–
–
5
1–18
–17
0
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Belgium
7
4
3
–
22– 7
+15
15
|2. É.-Macedónia
7
3
4
–
12– 3
+9
13
|3. Wales
7
4
1
2
14–10
+4
13
|4. Kazahsztán
8
2
2
4
9–13
–4
8
|5. Liechtenstein
7
–
–
7
0–24
–24
0