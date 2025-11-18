Veretlen maradna a spanyol válogatott talizmánja, Fabián Ruiz

Továbbra is megállíthatatlan a spanyol válogatott, amely ugyan hivatalosan még nem jutott ki a világbajnokságra, ám ez csupán formalitás. A spanyol csapat hibátlanul, kapott gól nélkül vezeti a selejtezőcsoportját, három ponttal megelőzve a törököket, akik kedden éppen Sevillában lépnek pályára. Márpedig Törökország csak akkor előzhet, ha legalább hét góllal nyer, amire reálisan semmi esély sincs. Így a hazaiaknak elsősorban nem is a vb-kvalifikáció a fő motiváció, hanem az, hogy beállítsák az olasz válogatott rekordját, és sorozatban a 31. tétmérkőzésükön is veretlenek maradjanak a rendes játékidőben.

Legutóbb több mint két évvel ezelőtt, 2023 márciusában, a Skócia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn kapott ki hivatalos találkozón Spanyolország. Igaz ugyan, hogy idén nyáron a Nemzetek Ligája-döntő tizenegyespárbajában kikapott Portugáliától, de a rendes játékidőben akkor sem maradt alul. És ha a törökök sem szakítják meg ezt a sorozatot, a regnáló Európa-bajnok beállítja az olaszok csúcsát.

De legalább ekkora teljesítmény, hogy a mostani selejtezősorozatban nem kapott gólt a válogatott, miközben szerzett tizenkilencet. Eddig mind az öt mérkőzésen Unai Simón védett, és bár a Bilbao kapusa Grúzia ellen rúgást kapott a bokájára, De la Fuente kapitány elmondása szerint nem súlyos a sérülése, és bevethető lesz kedd este. Márpedig nyilván jókora pluszönbizalmat adna neki, ha úgy mehetne a világbajnokságra, hogy kapott gól nélkül hozta le a selejtezősorozatot.

Kissé más a helyzete Fabián Ruiznak, aki gólpasszt adott Grúzia ellen (4–0), az előtte lévő négy Eb-selejtezőn azonban sérülés miatt nem lépett pályára. A keddi összecsapás így több szempontból is fontos lehet neki. Egyrészt Sevillában (pontosabban az egyik elővárosában) született és 2018-ig a Betis futballistája volt, másrészt ő már negyven mérkőzés óta veretlen a válogatottban. Sőt, amikor pályára lépett, sohasem kapott ki Spanyolország. Vb-n viszont még nem járt, így nyilván abban bízik, jövőre ő is ott lesz a keretben.

„Óriási öröm, hogy visszatérhetek a szülővárosomba, remélem, minél többen lesznek a stadionban, és együtt ünnepelhetjük a vb-kvalifikációt – idézte a Marca a PSG középpályását. – Arra is nagyon büszke vagyok, hogy a Betisben futballozhattam, és bár nem tudom, mikor, de a pályafutásom végén szeretnék még visszatérni a klubhoz. Mondanom sem kell, milyen sokat jelentene, ha a válogatott megőrizné a veretlenségét, ami egyúttal azt jelentené, hogy én is veretlen maradok címeres mezben. Nem lesz könnyű mérkőzés, a törököknek jó csapatuk van, és azzal a céllal jönnek, hogy megverjenek minket. Most szeretném élvezni, hogy hazatérhetek, és Sevillában játszhatok, remélem, hogy jövőre én is ott leszek a világbajnoki keretben. Az álmom válna valóra azzal, ha pályára léphetnék a vb-n.”

A spanyolok egyébként szeptemberben a vártnál is simábban, 6–0-ra győztek Törökországban, így igencsak meglepő lenne, ha most nem végeznének legalább döntetlenre a selejtező utolsó találkozóján.

A B-csoportban Koszovó a csoportelső Svájcot fogadja, az előzéshez hatgólos hazai sikerre lenne szükség, míg a J-csoportban a Wales–Észak-Macedónia összecsapás győztesének csak akkor lehet esélye megelőzni Belgiumot nagy különbségű győzelemmel, ha utóbbi nem győzi le hazai pályán az eddigi öt meccsén nulla pontot szerző, –24-es gólkülönbséggel álló Liechtensteint.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

B-CSOPORT

20.45: Svédország–Szlovénia, Solna

20.45: Koszovó–Svájc, Pristina

E-CSOPORT

20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia

20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)

J-CSOPORT

20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)

20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege

M Gy D V L–K Gk P 1. Svájc 5 4 1 – 13– 1 +12 13 2. Koszovó 5 3 1 1 5– 4 +1 10 3. Szlovénia 5 – 3 2 2– 7 –5 3 4. Svédország 5 – 1 4 3–11 –8 1 A B-CSOPORT ÁLLÁSA

M Gy D V L–K Gk P 1. Spanyolország 5 5 – – 19– 0 +19 15 2. Törökország 5 4 – 1 15–10 +5 12 3. Grúzia 5 1 – 4 6–13 –7 3 4. Bulgária 5 – – 5 1–18 –17 0 AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA