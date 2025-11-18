Nemzeti Sportrádió

Veretlen maradna a spanyol válogatott talizmánja, Fabián Ruiz

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2025.11.18. 06:51
Hízelgő statisztika: amikor Fabián Ruiz pályára lépett, még nem kapott ki a spanyol válogatott (FOTÓ: AFP)
vb 2026 vb-selejtező belga válogatott Spanyolország Fabián Ruiz spanyol válogatott svájci válogatott
Kedden véget ér a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának csoportköre. Öt csoportban zárulnak a küzdelmek, s bár papíron még egyikben sem dőlt el a csoportelsőség, azaz a vb-kvalifikáció kérdése, a spanyol, a belga és a svájci válogatott számára formalitás a keddi játéknap. Fabián Ruiz negyven mérkőzésen egyszer sem kapott ki a spanyol válogatottal, a csapat pedig kedd este beállíthatja az olaszok 31 veretlen találkozót számláló rekordját. 

Továbbra is megállíthatatlan a spanyol válogatott, amely ugyan hivatalosan még nem jutott ki a világbajnokságra, ám ez csupán formalitás. A spanyol csapat hibátlanul, kapott gól nélkül vezeti a selejtezőcsoportját, három ponttal megelőzve a törököket, akik kedden éppen Sevillában lépnek pályára. Márpedig Törökország csak akkor előzhet, ha legalább hét góllal nyer, amire reálisan semmi esély sincs. Így a hazaiaknak elsősorban nem is a vb-kvalifikáció a fő motiváció, hanem az, hogy beállítsák az olasz válogatott rekordját, és sorozatban a 31. tétmérkőzésükön is veretlenek maradjanak a rendes játékidőben.

Legutóbb több mint két évvel ezelőtt, 2023 márciusában, a Skócia elleni idegenbeli Eb-selejtezőn kapott ki hivatalos találkozón Spanyolország. Igaz ugyan, hogy idén nyáron a Nemzetek Ligája-döntő tizenegyespárbajában kikapott Portugáliától, de a rendes játékidőben akkor sem maradt alul. És ha a törökök sem szakítják meg ezt a sorozatot, a regnáló Európa-bajnok beállítja az olaszok csúcsát.

De legalább ekkora teljesítmény, hogy a mostani selejtezősorozatban nem kapott gólt a válogatott, miközben szerzett tizenkilencet. Eddig mind az öt mérkőzésen Unai Simón védett, és bár a Bilbao kapusa Grúzia ellen rúgást kapott a bokájára, De la Fuente kapitány elmondása szerint nem súlyos a sérülése, és bevethető lesz kedd este. Márpedig nyilván jókora pluszönbizalmat adna neki, ha úgy mehetne a világbajnokságra, hogy kapott gól nélkül hozta le a selejtezősorozatot.

Kissé más a helyzete Fabián Ruiznak, aki gólpasszt adott Grúzia ellen (4–0), az előtte lévő négy Eb-selejtezőn azonban sérülés miatt nem lépett pályára. A keddi összecsapás így több szempontból is fontos lehet neki. Egyrészt Sevillában (pontosabban az egyik elővárosában) született és 2018-ig a Betis futballistája volt, másrészt ő már negyven mérkőzés óta veretlen a válogatottban. Sőt, amikor pályára lépett, sohasem kapott ki Spanyolország. Vb-n viszont még nem járt, így nyilván abban bízik, jövőre ő is ott lesz a keretben.

„Óriási öröm, hogy visszatérhetek a szülővárosomba, remélem, minél többen lesznek a stadionban, és együtt ünnepelhetjük a vb-kvalifikációt – idézte a Marca a PSG középpályását. – Arra is nagyon büszke vagyok, hogy a Betisben futballozhattam, és bár nem tudom, mikor, de a pályafutásom végén szeretnék még visszatérni a klubhoz. Mondanom sem kell, milyen sokat jelentene, ha a válogatott megőrizné a veretlenségét, ami egyúttal azt jelentené, hogy én is veretlen maradok címeres mezben. Nem lesz könnyű mérkőzés, a törököknek jó csapatuk van, és azzal a céllal jönnek, hogy megverjenek minket. Most szeretném élvezni, hogy hazatérhetek, és Sevillában játszhatok, remélem, hogy jövőre én is ott leszek a világbajnoki keretben. Az álmom válna valóra azzal, ha pályára léphetnék a vb-n.”

A spanyolok egyébként szeptemberben a vártnál is simábban, 6–0-ra győztek Törökországban, így igencsak meglepő lenne, ha most nem végeznének legalább döntetlenre a selejtező utolsó találkozóján.

A B-csoportban Koszovó a csoportelső Svájcot fogadja, az előzéshez hatgólos hazai sikerre lenne szükség, míg a J-csoportban a Wales–Észak-Macedónia összecsapás győztesének csak akkor lehet esélye megelőzni Belgiumot nagy különbségű győzelemmel, ha utóbbi nem győzi le hazai pályán az eddigi öt meccsén nulla pontot szerző, –24-es gólkülönbséggel álló Liechtensteint.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Szlovénia, Solna
20.45: Koszovó–Svájc, Pristina
E-CSOPORT
20.45: Bulgária–Grúzia, Szófia
20.45: Spanyolország–Törökország, Sevilla (Tv: Spíler2)
J-CSOPORT
20.45: Wales–Észak-Macedónia, Cardiff (Tv: Match4)
20.45: Belgium–Liechtenstein, Liege

 

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P

1. Svájc

4

1

13–  1

+12 

13

2. Koszovó

3

1

1

5–  4

+1 

10

3. Szlovénia

3

2

2–  7

–5 

3

4. Svédország

1

4

3–11

–8 

1

A B-CSOPORT ÁLLÁSA
 

M

Gy

D

V

L–K    

Gk

P

1. Spanyolország

5

5

19–  0

+19

15

2. Törökország

5

4

1

15–10

+5

12

3. Grúzia

5

1

4

6–13

–7

3

4. Bulgária

5

5

1–18

–17

0

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
 

M

Gy

D

V

L–K    

Gk 

P

1. Belgium

4

3

22–  7

+15 

15

2. É.-Macedónia

3

4

12–  3

+9 

13

3. Wales

4

1

2

14–10

+4 

13

4. Kazahsztán

2

2

4

9–13

–4 

8

5. Liechtenstein

7

0–24

–24 

0

A J-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

