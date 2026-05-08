Szalma László utazhat Los Angelesbe

Újabb hat kiválóságunk kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok Fala. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában tartott csütörtöki ünnepségen Baji Balázs, Engelhardt Katalin, Márton Anita, Ráczkó Gitta, Szalma László és Varga Zsolt tenyérlenyomatával bővült a Magyar Sportcsillagok Fala. Az eseményen Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke sajnálatát fejezte ki, hogy politikai okokból – Szalma Lászlóval együtt – nem lehetett ott az 1984-es Los Angeles-i olimpián, ezért ezt kárpótolandó felkérte a TF oktatóját, hogy legyen a 2028-as Los Angeles-i játékokra utazó magyar delegáció tagja.