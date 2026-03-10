Strenk Hunor: Vissza akarjuk hódítani a trónt

Több mint egy hónapja véget ért az Erste Liga 2025–2026-os idényének alapszakasza, amit a Corona Brasov nagy hajrával nyert meg. Az idény elején, egészen pontosan november másodikáig úgy nézett ki, a címvédő Gyergyói HK megállíthatatlan lesz a mostani kiírásban is, addig tizenkét bajnoki meccse mindegyikét megnyerte, nagy meglepetésre azonban a DVTK Jegesmedvék megszakította impozáns sorozatát. Ezzel párhuzamosan kezdett magára találni az egy évaddal korábbi bajnok, a Corona Brasov, amely a Strenk Hunor, Matthew Myers edzőpáros irányításával kezdte el az idényt.

„Tudni kell, hogy az idénynek új stábbal vágtunk neki, ráadásul nem szokványos felállásban, két vezetőedzővel, Matthew Myersszel irányítjuk a csapatot – mondta a Nemzeti Sportnak Strenk Hunor, a Brassó trénere. – Kellett kis idő a játékosoknak, amíg hozzászoktak az új játékrendszerhez, és elsajátították annyira a taktikai elemeket, hogy a megvalósításuk a jégen automatikusan menjen. Leginkább ez volt az oka, hogy az első hónapokban nem volt kiegyensúlyozott a teljesítményünk. Ahogy a kirakós egyre több darabja a helyére került, úgy kezdtünk el mérkőzéseket nyerni, és a lendületünk kitartott az alapszakasz végéig.”

Olyannyira kitartott, hogy a sokáig legyőzhetetlennek vélt Gyergyót is maga mögé utasította a Corona. Igaz, az alapszakasz utolsó fordulójában 7–3-ra kikapott tőle, de így is egy ponttal a rivális előtt maradt a tabellán. Strenket az unortodox, két vezetőedzős munkáról is kérdeztük, hiszen amellett, hogy az eredmények igazolják a klubvezetőség döntését, a két szakembernek folyamatos kommunikációra van szüksége ahhoz, hogy az elképzeléseiket meg tudják valósítani.

„Jól kiegészítjük egymást Matthew Myersszel, mindketten vezetőedzők vagyunk, s jó az összhang a stábon belül, egymással és a játékosokkal is szót értünk, ez pedig kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a teljesítményünk is folyamatosan, hétről hétre javuljon. Mindenkinek megvan a saját szerepe, én az öt az öt elleni játékért felelek, ő a speciális egységekért, de igyekszünk mindenben közös nevezőre jutni, ez eddig jól működött közöttünk. A legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy az edzői irodában vitatjuk meg a problémás dolgokat, amikor viszont a játékosoknak adunk át valamit, mindig egy álláspontot képviselünk” – mondta Strenk Hunor.

Az önmagukba vetett hitük a döcögős idénykezdet ellenére sem ingott meg, nem figyeltek a riválisok eredményeire, csak arra, hogy minél hamarabb úgy játsszon a gárda, ahogy látni szeretnék.

„Mi a saját fejlődésünkre összpontosítottunk, teljesen más helyzetben voltunk, mint a Gyergyó, új csapatot építettünk, a játékrendszerben is sok változás történt. Tudtuk, hogy a folyamat eleje nem lesz zökkenőmentes. A Gyergyó nagyszerű csapat, biztosan kiélezett csatákat fogunk egymással vívni az idényben a román bajnokságban és remélhetőleg az Erste Ligában is. Az előző évadban ugyanabban a helyzetben voltunk, mint most a GYHK, a román bajnokság, a Kontinentális Kupa és az Erste Liga hármas terhelése minket is kimerített fizikailag és mentálisan. Nem csoda, hogy visszaesett a teljesítménye ahhoz képest, ahogy az évadot kezdte, mi pedig ezzel párhuzamosan tettük a dolgunkat és sikerült egyre több meccset nyernünk” – magyarázta a szakember.

Strenk arra is kitért, noha a Brassó az alapszakaszban négyből háromszor kikapott a Gyergyótól, mindenképpen szeretnék, ha az idény valóban izgalmas, érdemi részében, a rájátszásban újra sikerülne a rivális fölé nőni, és persze azt sem titkolja, újra Brassóba akarják vinni az Erste Liga trófeáját.

„Egyértelmű a célunk: visszahódítani az Erste Liga trónját. Kicsit furcsa rendszer, hogy az alapszakasz vége és a rájátszás eleje között eltelt majdnem másfél hónap, hiszen az alapszakasz január 28-án véget ért, a playoff meg csak március 10-én kezdődik. Fel kell készülni rá, hogy a megszokott ritmusból kiesünk, de nagyon várjuk a folytatást, és nyilvánvalóan meg akarjuk nyerni az Erste Ligát.”

JÉGKORONG ERSTE LIGA

RÁJÁTSZÁS

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

19.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.