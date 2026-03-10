Indian Wells-i tenisztorna: kiesett a női címvédő, Mirra Andrejeva

Nemzeti Sportrádió

V. J./MTIV. J./MTI
2026.03.10. 08:42
Mirra Andrejeva (Fotó: Getty Images)
Mirra Andrejeva Indian Wells Indian Wells-i torna
A harmadik fordulóban búcsúzott a női címvédő Mirra Andrejeva az Indian Wellsben zajló keménypályás tenisztornán.

A nyolcadik helyen kiemelt Mirra Andrejevát a cseh Katerina Siniaková győzte le a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett találkozón 4:6, 7:6 (7-5), 6:3-ra. Siniakovára a következő körben a kilencedikként rangsorolt ukrán Jelina Szvitolina vár majd.

A férfiaknál az esélyesek mindegyike bejutott a 16 közé, ahol a címvédő brit Jack Draper majd az ötszörös bajnok szerb Novak Djokoviccsal találkozik. Előbbi az argentin Francisco Cerundolót verte 6:1, 7:5-re, míg utóbbi az amerikai Aleksandar Kovacevicet múltra felül 6:4, 1:6, 6:4-re, s 2017 óta először jutott nyolcaddöntőbe a kaliforniai szupertornán. A világelső Carlos Alcaraz két és fél órás csatában győzte le 6:7 (6-8), 6:3, 6:2-re a francia Arthur Rinderknech-t, aki két hete Marozsán Fábiánt búcsúztatta a dubaji nyitókörben.

 

