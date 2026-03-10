Labdarúgás: több mint 1500 fiatalperc az NB I 25. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonötödik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Kisvárda 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. A hazai együttesben a 20 éves Ilya Popovich védett és 60 percet játszott a vele egyidős Pintér Filip. A felcsúti alakulatban végig a pályán volt a 20 esztendős Markgráf Ákos, 76 percet szerepelt a 19 éves Kern Martin, aki a 18 éves Mondovics Kevin váltott.

A Zalaegerszeg 1–0-ra verte a Győrt. A ZTE-ben ezúttal sem lépett pályára magyar utánpótláskorú labdarúgó, az ETO-ben egyaránt 67 percet játszott a 18 éves Décsy Ádám és a 20 éves Bánáti Kevin, továbbá 5 percre állt be a 20 esztendős Huszár Marcell.

Gól nélküli döntetlent játszott az Újpest és a Paks. A liláknál két 20 éves futballista játszott végig a mérkőzést: Bodnár Gergő és Fenyő Noah. A tolani csapatban a 21 éves Horváth Kevin 83 percig volt pályán, a helyére a 19 esztendős Máté Csaba szállt be.

Az MTK Budapest 1–1-et játszott a Diósgyőr ellen. A kék-fehéreknél végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, egy félidőt szerepelt a vele egyidős Németh Hunor, valamint

21 percre állt be a 20 esztendős Átrok Zalán, aki gólt szerzett.

A miskolci együttesben 90 percet játszott a 21 éves Pető Milán és a 19 esztendős Szakos Bence.

A Debrecen 3–0-ra nyert idegenben a Kazincbarcika ellen. A hazai csapatban a 18 éves Kocsis Bence védett, a 21 esztendős Klausz Milán egy félidőt játszott. A DVSC-ben végig pályán a volt a 20 éves kapus, Erdélyi Benedek és a 21 esztendős Szűcs Tamás, továbbá 6 percet játszott a 18 éves Patai Dávid és 3-at a 19 esztendős Tercza Gergő.

A Nyíregyháza otthon 3–1-re kapott ki a Ferencvárostól. A Spartacusban 45 percet szerepelt a 20 éves Manner Balázs és 9 percet töltött a pályán a vele egyidős Oláh Benjámin. Az FTC-ben végigjátszott a meccset a 19 éves Madarász Ádám.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 25. FORDULÓJÁBAN: 1543

Csapatok:

Debrecen: 90+90+6+3=189

Puskás Akadémia: 90+76+14=180

Újpest: 90+90=180

Diósgyőr: 90+90=180

MTK Budapest: 90+45+21=156

Kisvárda: 90+60=150

Győri ETO: 67+67+5=139

Kazincbarcika: 90+45=135

Paks: 83+7=90

Ferencváros: 90

Nyíregyháza: 45+9=54

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Kocsis Bence (Kazincbarcika): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Fenyő Noah (Újpest): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Pető Milán (Diósgyőr): 90

Madarász Ádám (Ferencváros): 90

Horváth Kevin (Paks): 83

Kern Martin (Puskás Akadémia): 76

Décsy Ádám (Győri ETO): 67

Bánáti Kevin (Győri ETO): 67

Pintér Filip (Kisvárda): 60

Németh Hunor (MTK Budapest): 45

Klausz Milán (Kazincbarcika): 45

Manner Balázs (Nyíregyháza): 45

Átrok Zalán (MTK Budapest): 21

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 14

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 9

Máté Csaba (Paks): 7

Patai Dávid (Debrecen): 6

Huszár Marcell (Győri ETO): 5

Tercza Gergő (Debrecen): 3

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Átrok Zalán (MTK Budapest) betalált a Diósgyőr elleni bajnokin Forrás: MTK Budapest)