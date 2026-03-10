Labdarúgás: több mint 1500 fiatalperc az NB I 25. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonötödik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Kisvárda 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. A hazai együttesben a 20 éves Ilya Popovich védett és 60 percet játszott a vele egyidős Pintér Filip. A felcsúti alakulatban végig a pályán volt a 20 esztendős Markgráf Ákos, 76 percet szerepelt a 19 éves Kern Martin, aki a 18 éves Mondovics Kevin váltott.
A Zalaegerszeg 1–0-ra verte a Győrt. A ZTE-ben ezúttal sem lépett pályára magyar utánpótláskorú labdarúgó, az ETO-ben egyaránt 67 percet játszott a 18 éves Décsy Ádám és a 20 éves Bánáti Kevin, továbbá 5 percre állt be a 20 esztendős Huszár Marcell.
Gól nélküli döntetlent játszott az Újpest és a Paks. A liláknál két 20 éves futballista játszott végig a mérkőzést: Bodnár Gergő és Fenyő Noah. A tolani csapatban a 21 éves Horváth Kevin 83 percig volt pályán, a helyére a 19 esztendős Máté Csaba szállt be.
Az MTK Budapest 1–1-et játszott a Diósgyőr ellen. A kék-fehéreknél végig a pályán volt a 18 éves Vitályos Viktor, egy félidőt szerepelt a vele egyidős Németh Hunor, valamint
21 percre állt be a 20 esztendős Átrok Zalán, aki gólt szerzett.
A miskolci együttesben 90 percet játszott a 21 éves Pető Milán és a 19 esztendős Szakos Bence.
A Debrecen 3–0-ra nyert idegenben a Kazincbarcika ellen. A hazai csapatban a 18 éves Kocsis Bence védett, a 21 esztendős Klausz Milán egy félidőt játszott. A DVSC-ben végig pályán a volt a 20 éves kapus, Erdélyi Benedek és a 21 esztendős Szűcs Tamás, továbbá 6 percet játszott a 18 éves Patai Dávid és 3-at a 19 esztendős Tercza Gergő.
A Nyíregyháza otthon 3–1-re kapott ki a Ferencvárostól. A Spartacusban 45 percet szerepelt a 20 éves Manner Balázs és 9 percet töltött a pályán a vele egyidős Oláh Benjámin. Az FTC-ben végigjátszott a meccset a 19 éves Madarász Ádám.
Csapatok:
Debrecen: 90+90+6+3=189
Puskás Akadémia: 90+76+14=180
Újpest: 90+90=180
Diósgyőr: 90+90=180
MTK Budapest: 90+45+21=156
Kisvárda: 90+60=150
Győri ETO: 67+67+5=139
Kazincbarcika: 90+45=135
Paks: 83+7=90
Ferencváros: 90
Nyíregyháza: 45+9=54
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Kocsis Bence (Kazincbarcika): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Fenyő Noah (Újpest): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Pető Milán (Diósgyőr): 90
Madarász Ádám (Ferencváros): 90
Horváth Kevin (Paks): 83
Kern Martin (Puskás Akadémia): 76
Décsy Ádám (Győri ETO): 67
Bánáti Kevin (Győri ETO): 67
Pintér Filip (Kisvárda): 60
Németh Hunor (MTK Budapest): 45
Klausz Milán (Kazincbarcika): 45
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Átrok Zalán (MTK Budapest): 21
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 14
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 9
Máté Csaba (Paks): 7
Patai Dávid (Debrecen): 6
Huszár Marcell (Győri ETO): 5
Tercza Gergő (Debrecen): 3
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Átrok Zalán (MTK Budapest) betalált a Diósgyőr elleni bajnokin Forrás: MTK Budapest)