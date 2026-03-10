Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében

14. BAYER LEVERKUSEN 64 pont (német, az előző listán 16.)

Az Olympiakosztól elszenvedett január 20-i kétgólos vereség óta 12 mérkőzésen csak egyszer kapott ki a Bayer Leverkusen. A görögöknek ráadásul a rájátszásban visszavágott Kasper Hjulmand együttese, ellenben a legutóbbi öt meccséből csupán egyet nyert meg. A Leverkusen csak hatodik a Bundesligában, hátránya három pont a biztos BL-t érő negyedik helytől, így minden bizonnyal elsősorban a bajnokságra fókuszál. Már csak azért is, mert a végső győzelemre is nagy eséllyel pályázó Arsenallal került össze a német együttes, amely a párharc két felvonása között a Bayer Münchent fogadja.

13. TOTTENHAM 66 pont (angol, az előző listán 7.)

Nem megoldhatatlan a feladata a Tottenhamnek, amely az Atlético Madriddal csap össze, ráadásul hazai pályán játszhatja a visszavágót. A Spurs a PSG elleni nyolcgólos meccsen elszenvedett vereségre három győzelemmel válaszolt (Slavia Praha 3–0, Dortmund 2–0, Frankfurt 2–0) a Bajnokok Ligájában, így az alapszakaszban elért negyedik hellyel kvalifikált a legjobb 16 közé. Ennyi pozitívumot lehet elmondani Igor Tudor csapata kapcsán, mert a hazai téren elért eredményekre leginkább a siralmas jelző használható. Az észak-londoni együttes december 28-án legyőzte a Crystal Palace-t, ám azóta 12 tétmérkőzésen nyeretlen Angliában. Az FA-kupában az Aston Villa jelentette neki a végállomást, míg a bajnokságban négy döntetlen és hét vereség a Spurs mérlege. Megdöbbentő, hogy a Tottenhamnek március közepéhez közeledve még nincs győzelme Angliában 2026-ban. Ami sokáig szurkolói vicc volt, annak egyre inkább realitása van, a Tottenham egy pontra van a kiesést jelentő 18. helytől, azaz lehet, hogy érdemesebb neki a BL helyett a hazai helytállásra helyezni a hangsúlyt.

Nagy gondjai vannak a hazai porondon a Tottenhamnek, de ez az európai formáján nem látszik (Fotó: Getty Images)

12. ATALANTA 73 pont (olasz, az előző listán –)

Az Athletic Bilbaótól és a Royale Union SG-től elszenvedett vereséggel az Atalanta lemaradt az első nyolc helyről az alapszakaszban. A rájátszásban viszont a kétgólos idegenbeli vereségre 4–1-es győzelemmel válaszoltak az olaszok, így a Dortmundot felülmúlva továbbjutottak a legjobb 16 közé. A bergamóiak az Olasz Kupában a Juventuson keresztül jutottak elődöntőbe, míg a bajnokságban a hetedik helyen állnak, négy pontra az európai kupaindulást érő hatodik helytől. A Dortmund után újabb német együttes, a Bayern München következik az Atalantának, amely a BL-ben egyedül áll az olasz csapatok közül. Raffaele Palladino csapata okozhat kellemetlen perceket a bajoroknak, ám azt nehéz elképzelni, hogy a legjobb nyolc között is legyen olasz csapat.

11. SPORTING CP 82 pont (portugál, az előző listán 8.)

Január 6-án a Sporting CP búcsúzott a Guimaraes ellen a portugál Ligakupából. Azóta viszont 12 tétmérkőzésen 11 győzelem és egy döntetlen a lisszaboni csapat mérlege, a PSG és az Athletic Bilbao elleni sikereknek köszönhetően nyolcadik lett a Sportig az alapszakaszban, ráadásul még a többi eredmény és a sorsolás is kedvező volt. Ahogy korábban említettük, a Bodö/Glimtet nem szabad leírni, de a Sporting CP egyértelmű esélyese a párharcnak. A lisszaboni együttes a legutóbbi húsz évben háromszor jutott el negyeddöntőig az európai kupaporondon, de a Bajnokok Ligájában ebben az évezredben csak kétszer jutott el a legjobb 16 közé, egyszer a Bayern München (2008–2009), egyszer pedig a Manchester CIty (2021–2022) jelentette neki a végállomást. A Bodö ellen tehát történelmi sikert arathat a Sporting, amely a portugál bajnokságban négypontos hátránnyal második a Porto mögött.

10. NEWCASTLE UNITED 89 pont (angol, az előző listán 14.)

A Tottenhamhez hasonlóan a Newcastle sem hasít Angliában. A hétvégén a Manchester City búcsúztatta az FA-kupából Eddie Howe együttesét, amely a Premier League-ben a 12. pozíciót foglalja el. A BL-ben egyedüli angol csapatként rájátszásra szorult a Newcastle, a Qarabag azonban nem jelentett neki kihívást, 9–3-as összesítéssel ment tovább. A St. James’ Parkban az elmúlt hónapban a Manchester City, az Everton, a Brentford és az Aston Villa is nyert, ennek ellenére még mindig igazán kellemetlen hangulat fogadja a vendég csapatot. Bruno Guimaraes elvesztése fájhat az angoloknak, ám így sem teljesen esélytelenként futnak neki a Barcelona elleni nyolcaddöntőnek. A fizikailag erős, gyors, párharcokban jó Newcastle veszélyes lehet a katalánokra. A két csapatból kiindulva egy biztos, sok gólra lehet számítani. A Newcastle legutóbbi 12 tétmérkőzésén mindkét csapat betalált, ezeken a találkozókon több mint négyes gólátlag volt.

9. ATLÉTICO MADRID 129 pont (spanyol, az előző listán, 13.)

Mindkét oldalról meg lehet vizsgálni az Atlético Madrid helyzetét. A bajnokságban a városi rivális Real Madrid mögött kilenc, az éllovas Barcelonához képest 13 pont a hátránya Diego Siemone csapatának, azonban a Spanyol Kupában döntőbe jutott. Persze ez utóbbi sem ment olyan könnyen, a hazai 4–0-s Barcelona elleni siker után idegenben izgulnia kellett (0–3). A „matracosok” eddig rettegett védelme mostanában árnyéka önmagának, a legutóbbi hat mérkőzésen ötször is két gólt kapott, a Julián Álvarez, Alexander Sörloth duó viszont remekel elöl, a BL-ágat és a Tottenham gondjait elnézve messzire juthat az Atlético Madrid.

Meszire juthat a Julián Álvarez vezette Atlético (Fotó: Getty Images)

8. CHELSEA 131 pont (angol, az előző listán 6.)

A január hetedike óta eltelt két hónapban az Arsenal elleni meccseket nem számítva a Chelsea 12 mérkőzésen maradt veretlen úgy, hogy mindegyik találkozón jobb volt az xG mutatója ellenfelénél. A bajnokságban ötödik a Chelsea, az FA-kupában pedig a harmadosztályú Port Vale-en keresztül vezet az út neki az elődöntőbe. A londoni kékek azonban a legutóbbi két hónapban háromszor is vereséget szenvedtek az Arsenaltól, márpedig a BL-címvédő játékereje inkább az „ágyúsokéhoz” hasonlítható, mint a Chelsea többi ellenfeléhez. Joao Pedro és Cole Palmer is egyre jobb formába lendül Liam Rosenior alatt, kérdés, ez elég-e a PSG ellen. A klubvilágbajnokság döntőjében kiütötte a Chelsea a franciákat, az angolok minden bizonnyal ezúttal egy szoros továbbjutással is beérnék.

7. REAL MADRID 176 pont, 1 első hely (spanyol, az előző listán 10.)

A Real Madrid kettős győzelemmel vette a Benfica jelentette rájátszásbeli akadályt, sőt rövid időre az élre is állt a bajnokságban. Igaz, ezt követően az Osasuna és a Getafe is legyőzte a madridiakat, így ismét négy pont a hátrányuk az éllovas Barcelona mögött. A BL-továbbjutást beárnyékolta a Vinícius Júniort ért állítólagos rasszista atrocitás. Jórészt Álvaro Arbeloa érdeme, hogy a brazil támadó az idényben most érte el a csúcsformáját, amire szükség is van a térdsérülést szenvedő Kylian Mbappé hiányát tekintve. A Real Madrid ebben az idényben is összekerült a Manchester Cityvel, az alapszakaszban az angolok nyertek. Antonio Rüdiger többször is jól semlegesítette Erling Haalandot, aki az első négy Real Madrid elleni meccsén gólképtelen maradt. Mbappé hét City elleni találkozóján hét gólt szerzett, így kulcsfontosságú, hogy bevethető legyen az angolok ellen, de értelemszerűen a világbajnoki szereplését nem fogja kockáztatni.