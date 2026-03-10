Kirobbanthatatlan az élről az Arsenal és a Bayern München az NS BL-erősorrendjében
16. BODÖ/GLIMT 55 pont (norvég, az előző listán –)
Az előző idényben az Európa-ligában az elődöntőig menetelő Bodö/Glimt ebben az évadban megmutatta, hogy nem csak abban a sorozatban kell komolyan venni. A norvég csapat az alapszakaszban két elit ligás ellenféllel is döntetlent játszott (Tottenham, Dortmund), majd négy győzelmet aratott sorrendben a Manchester City (3–1), az Atlético Madrid (2–1) és az Internazionale (3–1, 2–1) ellen. Ezek után felelőtlenség lenne leírni a Bodőt, még akkor is, ha listánkon az utolsó helyre került. Ugyan Kjetil Knutsen együttese az esélytelenebb a Sporting CP elleni párharcban, de előfordult már, hogy ennél nagyobb falat sem akadt meg a norvégok torkán. Eddig a Bodö/Glimt csak a BL-re koncentrálhatott, ám a hétvégén a Norvég Kupával elkezdődött a hazai megméretés is.
15. GALATASARAY 61 pont (török, az előző listán –)
A Galatasaray is meglepetésre jutott tovább a legjobb 16 közé. A Juventust hazai pályán 5–2-re megverte, idegenben azonban a tíz emberrel játszó olaszok hosszabbításra mentették a párharcot. A két meccs között a Konyasportól elszenvedett idegenbeli vereség is belefért, hiszen Sallai Rolandék így is négy ponttal vezetik a török bajnokságot a Fenerbahce előtt. A Galata hazai pályán ikszelt az Atlético Madriddal, de hármat lőtt az Ajaxnak és a Bodö/Glimtnek sőt, még szeptember végén legyőzte a Liverpoolt is. A 16 között ismét az angol bajnoki címvédővel néz szembe Okan Buruk csapata, a párharcban ráadásul jó eséllyel három magyar játékos is pályára lép Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében.
Sallai Roland: Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani a Bajnokok Ligája ezen szakaszában
14. BAYER LEVERKUSEN 64 pont (német, az előző listán 16.)
Az Olympiakosztól elszenvedett január 20-i kétgólos vereség óta 12 mérkőzésen csak egyszer kapott ki a Bayer Leverkusen. A görögöknek ráadásul a rájátszásban visszavágott Kasper Hjulmand együttese, ellenben a legutóbbi öt meccséből csupán egyet nyert meg. A Leverkusen csak hatodik a Bundesligában, hátránya három pont a biztos BL-t érő negyedik helytől, így minden bizonnyal elsősorban a bajnokságra fókuszál. Már csak azért is, mert a végső győzelemre is nagy eséllyel pályázó Arsenallal került össze a német együttes, amely a párharc két felvonása között a Bayer Münchent fogadja.
13. TOTTENHAM 66 pont (angol, az előző listán 7.)
Nem megoldhatatlan a feladata a Tottenhamnek, amely az Atlético Madriddal csap össze, ráadásul hazai pályán játszhatja a visszavágót. A Spurs a PSG elleni nyolcgólos meccsen elszenvedett vereségre három győzelemmel válaszolt (Slavia Praha 3–0, Dortmund 2–0, Frankfurt 2–0) a Bajnokok Ligájában, így az alapszakaszban elért negyedik hellyel kvalifikált a legjobb 16 közé. Ennyi pozitívumot lehet elmondani Igor Tudor csapata kapcsán, mert a hazai téren elért eredményekre leginkább a siralmas jelző használható. Az észak-londoni együttes december 28-án legyőzte a Crystal Palace-t, ám azóta 12 tétmérkőzésen nyeretlen Angliában. Az FA-kupában az Aston Villa jelentette neki a végállomást, míg a bajnokságban négy döntetlen és hét vereség a Spurs mérlege. Megdöbbentő, hogy a Tottenhamnek március közepéhez közeledve még nincs győzelme Angliában 2026-ban. Ami sokáig szurkolói vicc volt, annak egyre inkább realitása van, a Tottenham egy pontra van a kiesést jelentő 18. helytől, azaz lehet, hogy érdemesebb neki a BL helyett a hazai helytállásra helyezni a hangsúlyt.
12. ATALANTA 73 pont (olasz, az előző listán –)
Az Athletic Bilbaótól és a Royale Union SG-től elszenvedett vereséggel az Atalanta lemaradt az első nyolc helyről az alapszakaszban. A rájátszásban viszont a kétgólos idegenbeli vereségre 4–1-es győzelemmel válaszoltak az olaszok, így a Dortmundot felülmúlva továbbjutottak a legjobb 16 közé. A bergamóiak az Olasz Kupában a Juventuson keresztül jutottak elődöntőbe, míg a bajnokságban a hetedik helyen állnak, négy pontra az európai kupaindulást érő hatodik helytől. A Dortmund után újabb német együttes, a Bayern München következik az Atalantának, amely a BL-ben egyedül áll az olasz csapatok közül. Raffaele Palladino csapata okozhat kellemetlen perceket a bajoroknak, ám azt nehéz elképzelni, hogy a legjobb nyolc között is legyen olasz csapat.
11. SPORTING CP 82 pont (portugál, az előző listán 8.)
Január 6-án a Sporting CP búcsúzott a Guimaraes ellen a portugál Ligakupából. Azóta viszont 12 tétmérkőzésen 11 győzelem és egy döntetlen a lisszaboni csapat mérlege, a PSG és az Athletic Bilbao elleni sikereknek köszönhetően nyolcadik lett a Sportig az alapszakaszban, ráadásul még a többi eredmény és a sorsolás is kedvező volt. Ahogy korábban említettük, a Bodö/Glimtet nem szabad leírni, de a Sporting CP egyértelmű esélyese a párharcnak. A lisszaboni együttes a legutóbbi húsz évben háromszor jutott el negyeddöntőig az európai kupaporondon, de a Bajnokok Ligájában ebben az évezredben csak kétszer jutott el a legjobb 16 közé, egyszer a Bayern München (2008–2009), egyszer pedig a Manchester CIty (2021–2022) jelentette neki a végállomást. A Bodö ellen tehát történelmi sikert arathat a Sporting, amely a portugál bajnokságban négypontos hátránnyal második a Porto mögött.
10. NEWCASTLE UNITED 89 pont (angol, az előző listán 14.)
A Tottenhamhez hasonlóan a Newcastle sem hasít Angliában. A hétvégén a Manchester City búcsúztatta az FA-kupából Eddie Howe együttesét, amely a Premier League-ben a 12. pozíciót foglalja el. A BL-ben egyedüli angol csapatként rájátszásra szorult a Newcastle, a Qarabag azonban nem jelentett neki kihívást, 9–3-as összesítéssel ment tovább. A St. James’ Parkban az elmúlt hónapban a Manchester City, az Everton, a Brentford és az Aston Villa is nyert, ennek ellenére még mindig igazán kellemetlen hangulat fogadja a vendég csapatot. Bruno Guimaraes elvesztése fájhat az angoloknak, ám így sem teljesen esélytelenként futnak neki a Barcelona elleni nyolcaddöntőnek. A fizikailag erős, gyors, párharcokban jó Newcastle veszélyes lehet a katalánokra. A két csapatból kiindulva egy biztos, sok gólra lehet számítani. A Newcastle legutóbbi 12 tétmérkőzésén mindkét csapat betalált, ezeken a találkozókon több mint négyes gólátlag volt.
9. ATLÉTICO MADRID 129 pont (spanyol, az előző listán, 13.)
Mindkét oldalról meg lehet vizsgálni az Atlético Madrid helyzetét. A bajnokságban a városi rivális Real Madrid mögött kilenc, az éllovas Barcelonához képest 13 pont a hátránya Diego Siemone csapatának, azonban a Spanyol Kupában döntőbe jutott. Persze ez utóbbi sem ment olyan könnyen, a hazai 4–0-s Barcelona elleni siker után idegenben izgulnia kellett (0–3). A „matracosok” eddig rettegett védelme mostanában árnyéka önmagának, a legutóbbi hat mérkőzésen ötször is két gólt kapott, a Julián Álvarez, Alexander Sörloth duó viszont remekel elöl, a BL-ágat és a Tottenham gondjait elnézve messzire juthat az Atlético Madrid.
8. CHELSEA 131 pont (angol, az előző listán 6.)
A január hetedike óta eltelt két hónapban az Arsenal elleni meccseket nem számítva a Chelsea 12 mérkőzésen maradt veretlen úgy, hogy mindegyik találkozón jobb volt az xG mutatója ellenfelénél. A bajnokságban ötödik a Chelsea, az FA-kupában pedig a harmadosztályú Port Vale-en keresztül vezet az út neki az elődöntőbe. A londoni kékek azonban a legutóbbi két hónapban háromszor is vereséget szenvedtek az Arsenaltól, márpedig a BL-címvédő játékereje inkább az „ágyúsokéhoz” hasonlítható, mint a Chelsea többi ellenfeléhez. Joao Pedro és Cole Palmer is egyre jobb formába lendül Liam Rosenior alatt, kérdés, ez elég-e a PSG ellen. A klubvilágbajnokság döntőjében kiütötte a Chelsea a franciákat, az angolok minden bizonnyal ezúttal egy szoros továbbjutással is beérnék.
7. REAL MADRID 176 pont, 1 első hely (spanyol, az előző listán 10.)
A Real Madrid kettős győzelemmel vette a Benfica jelentette rájátszásbeli akadályt, sőt rövid időre az élre is állt a bajnokságban. Igaz, ezt követően az Osasuna és a Getafe is legyőzte a madridiakat, így ismét négy pont a hátrányuk az éllovas Barcelona mögött. A BL-továbbjutást beárnyékolta a Vinícius Júniort ért állítólagos rasszista atrocitás. Jórészt Álvaro Arbeloa érdeme, hogy a brazil támadó az idényben most érte el a csúcsformáját, amire szükség is van a térdsérülést szenvedő Kylian Mbappé hiányát tekintve. A Real Madrid ebben az idényben is összekerült a Manchester Cityvel, az alapszakaszban az angolok nyertek. Antonio Rüdiger többször is jól semlegesítette Erling Haalandot, aki az első négy Real Madrid elleni meccsén gólképtelen maradt. Mbappé hét City elleni találkozóján hét gólt szerzett, így kulcsfontosságú, hogy bevethető legyen az angolok ellen, de értelemszerűen a világbajnoki szereplését nem fogja kockáztatni.
Dupla Tízes: minden lángokban áll a Real Madridnál?
6. LIVERPOOL 182 pont (angol, az előző listán 5.)
Négy bajnoki döntetlennel indította az évet a Liverpool, amely később a Bournemouthtól, a Manchester Citytől és legutóbb a Wolverhamptontól is kikapott a PL-ben, így jelenleg nincs Bajnokok Ligája-indulást érő helyen. Arne Slot csapatának mentsége, hogy a helyzetek és az xG alapján azokon a meccseken is jobban játszanak ellenfeleiknél, amelyeken nem nyernek. A támadójátékban a helyzetkihasználás és a balszerencse okozott problémát Arne Slot szerint, talán jobban kell aggódni a védelem miatt. A Liverpool legutóbbi nyolc tétmérkőzéséből csak hármat úszott meg kapott gól nélkül. A BL-ben rendre a szebbik arcát mutatja Szoboszlai Dominik együttese, amely annak ellenére, hogy az alapszakaszban kikapott Isztambulban, toronymagas esélyese a párharcnak. Persze nem lehet elmenni a mérkőzés kapcsán amellett, hogy először lehet egyszerre három magyar játékos a pályán a BL egyenes kieséses szakaszában.
5. PSG 187 pont (francia, az előző listán 9.)
Nem sikerült jól a BL-főpróba a PSG-nek, ugyanis a párizsiak hazai pályán kikaptak a Monacótól. Ennek ellenére egy ponttal még mindig vezetik a Ligue 1-t a Lens előtt, ráadásul a francia bajnokság is mindent megtesz a Paris Saint-Germain érdekében. Az előző héten hétfőn és pénteken játszott bajnokikat a PSG, amelynek így több pihenőideje van a Chelsea elleni mérkőzés előtt, ráadásul a párharc két felvonása közötti Nantes elleni bajnokit is elhalasztották. Kell is a pluszidő, mert Luis Enrique csapata sem védekezésben, sem támadásban nem tűnik olyan félelmetesnek, mint az előző évadban. Az aranylabdás Ousmane Dembélé visszatért sérüléséből, Desiré Doué remek formában, úgyhogy minden adva van ahhoz, hogy a PSG visszavágjon a Chelsea-nek a klubvilágbajnokság döntőjében elszenvedett vereségért.
Lamine Yamal bombaformájában várja a Newcastle elleni BL-csatát
4. BARCELONA 202 pont, 1 első hely (spanyol, az előző listán 3.)
Február közepén megingott a Barcelona. Előbb jött a Spanyol Kupában kapott négyes az Atlético Madrid otthonában, majd a Girona vendégeként elszenvedett vereség következtében a bajnokságban is lecsúszott a második helyre. Hans-Dieter Flick csapata az ezt követő négy meccsét megnyerte, háromszor gólt sem kapott, sőt az Atlético elleni fordítás sem volt elérhetetlen távolságban. Flicknek fájhat a feje, hiszen kiesett Jules Koundé és Frenkie de Jong is, előbbit a visszatérő Joao Cancelo, utóbbit Marc Bernal pótolhatja. Szinte unalomig ismételt eleme a Barcelona elemzésének, hogy a magasra tolt védelmi vonalat könnyen átjátszhatják az ellenfelek, de Lamine Yamal 18 évesen, úgy tűnik, felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy az ő vezetésével „túlrúgják” az ellenfeleket, ráadásul a középpályáról a kitűnő formában játszó Pedri támogatja. A sorsolás kedvez a katalánoknak, a listánkon az első nyolc közé sorolt csapatokkal legközelebb az elődöntőben találkozhat.
3. MANCHESTER CITY 205 pont, 2 első hely (angol, az előző listán 4.)
Kevésbé kedvező a Manchester City feltételezett útja a budapesti BL-döntőig. Pep Guardioláék már-már menetrendszerűen játszanak a Real Madriddal, de később sem következne könnyebb csapat nekik. A Manchester City továbbra is versenyben van azért, hogy mind a négy sorozatban (bajnokság, Ligakupa, FA-kupa, BL) csúcsra érjen. A bajnokságban vesztett pontokat tekintve négy pont a lemaradás, az FA-kupában a nyolc között a Liverpool, a Ligakupa-döntőben az Arsenal vár Erling Haalandékra. Ahogy korábban említettük, a norvég az első négy Real Madrid elleni meccsén nem talált be, utána viszont két találkozón három gólt szerzett, és a bajnokságban is kezd formába lendülni egy ötmeccses góltalan sorozat után. A keret adva van ahhoz, hogy a City bármelyik sorozatban a csúcsra érjen, de arra is van esély, hogy négy szék között a pad alá esik.
2. BAYERN MÜNCHEN 232 pont, 4 első hely (német, az előző listán 2.)
Ahogy az idény nagy részében, úgy listánk pontszámai alapján is kiemelkedik két csapat. A Bayern minden területen erős, és Harry Kane gólveszélyességéhez már a sérülésből visszatérő Jamal Musiala is csatlakozott. Január végén egymás után két nyeretlen bajnoki jelentette a hullámvölgyet, de azóta ismét megállítatlannak tűnik Vincent Kompany csapata, amely a Dortmund legyőzése után már 11 ponttal vezeti a Bundesligát. Az ESPN cikke felhívja a figyelmet arra, hogy Kane a legutóbbi két hónapban 15 gólt szerzett, Michael Olise tíz gólpasszt osztott ki, míg Luis Díaz 33 helyzetet teremtett. A védelmen még lehet finomhangolni a végjátékra, erre a célra tökéletesnek tűnik az Atalanta.
1. ARSENAL 242 pont, 8 első hely (angol, az előző listán 1.)
Sorozatban harmadszor is az Arsenal van az erősorrendünk élén. Lehet azzal vádolni a londoniakat, hogy nem az övék a legszórakoztatóbb vagy a leglátványosabb futball, de azzal nehéz vitatkozni, hogy övék a leghatékonyabb. A Manchester City mellett az Arsenal is még mind a négy sorozatban versenyben van. Mikel Arteta csapata elbírta a kisebb-nagyobb sérüléseket, és még a szerencse is az ő oldalára állt, a Bayer Leverkusen után a Bodö/Glimt–Sporting CP találkozó győztese is kötelező feladatnak tűnik. Az „ágyúsok” a legutóbbi 24 tétmérkőzésükből csupán egyet vesztettek el. Úgy tűnik, minden adva van ahhoz, hogy a pontrúgásokból gyilkos hatékonyságú Arsenal trófeákat gyűjtsön Mikel Artetával, de vajon elbírják-e az esélyesség terhét?
|16. Bodö/Glimt 55 pont (norvég, az előző listán –)
15. Galatasaray 61 pont (török, az előző listán –)
14. Bayer Leverkusen 64 pont (német, az előző listán 16.)
13. Tottenham 66 pont (angol, az előző listán 7.)
12. Atalanta 73 pont (olasz, az előző listán –)
11. Sporting CP 82 pont (portugál, az előző listán 8.)
10. Newcastle United 89 pont (angol, az előző listán 14.)
9. Atlético Madrid 129 pont (spanyol, az előző listán, 13.)
8. Chelsea 131 pont (angol, az előző listán 6.)
7. Real Madrid 176 pont, 1 első hely (spanyol, az előző listán 10.)
6. Liverpool 182 pont (angol, az előző listán 5.)
5. PSG 187 pont (francia, az előző listán 9.)
4. Barcelona 202 pont, 1 első hely (spanyol, az előző listán 3.)
3. Manchester City 205 pont, 2 első hely (angol, az előző listán 4.)
2. Bayern München 232 pont, 4 első hely (német, az előző listán 2.)
1. Arsenal 242 pont, 8 első hely (angol, az előző listán 1.)
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Kedd
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)
21.00: Newcastle (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: PSG (francia)–Chelsea (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) – élőben az NSO-n!