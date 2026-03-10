Völgyi Péter a női kosár vb-selejtező előtt: „Amikorra kell, készen lesz a csapat”

Túl vagyunk az első olyan tréningen, amelyen tényleg a teljes kerettel dolgozhatott. Mit tapasztalt?

Érződött, nagyon várta már mindenki, hogy teljes létszámmal tudjunk edzeni – válaszolta a Nemzeti Sportnak hétfő délután Völgyi Péter, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. – Sok mindent át kell vennünk, ismételni, s az új elemeket is gyakorolni kell még. Amikorra kell, készen lesz a csapat.

Két nappal a rajt előtt hogy látja az együttest, fizikailag és mentálisan milyen az állapota?

Látom, hogy egészséges feszültség van a játékosokban, ez majd a keddi edzésen még jobban előjön, nekünk az a dolgunk, hogy a terhet levegyük róluk a kezdésig. Fontos a rajt, de akár nyerünk, akár kikapunk, túl kell lépni az eredményen és a következő feladatra koncentrálni, hiszen valószínűleg három győzelem szükséges a kvalifikációhoz. Lehet, hogy kettővel is sikerülhet, sőt, még olyan variáció is van, hogy egy győzelem is elég lehet, de számolgatni felesleges.

Takács-Kiss Virágtól, aki idény közben klubot váltott és csapatkapitány lett, valamint Juhász Dorkától, aki az Euroliga februári legjobbja volt és bombaformában játszik, mit vár? Lehet azt mondani, hogy ők ketten lesznek a kulcsemberek?

Mindkettőjükre kulcsjátékosként tekintek, ugyanakkor Japán ellen nem biztos, hogy sokat lesznek együtt a parketten, mert védekezésben ez több feladatot jelentene, ugyanakkor a gyűrű alatti játékban kifejezetten előnyös is lehet. Ebben kell megtalálni az egyensúlyt.

Első meccs egy tornarendszerben kiemelt fontosságú, ezt az egyedi kosárlabdát játszó Japánnal vívjuk szerdán.

A kvalifikáció szempontjából az egyik legfőbb riválisaink lehetnek a japánok, akik stílusban és szerkezetben is speciálisak. Elképesztő sebességgel játszanak, ezt a fehérvári, fiatal fiúcsapatok elleni edzőmeccsekkel próbáltuk modellezni. Kulcsfontosságú lehet, milyen gyorsan tudunk hozzászokni ehhez a tőlünk távol álló stílushoz, nyilván jó lenne minél hamarabb rájuk erőltetni a saját akaratunkat. Hangsúlyoztam a lányoknak, hogy nekünk is öt mérkőzésből áll a torna, minden találkozón lehet hibázni, de extrát hozni is. Nincs olyan csapat a csoportban, amelyet egy jó napot kifogva ne tudnánk legyőzni, de legalábbis megszorítani, de olyan sincs, akitől egy gyenge játékkal ne kaphatnánk ki, tudásunk legjavát kell nyújtani és mindig az adott feladatra koncentrálni.

Japán hat éve olimpiai ezüstérmes volt, de azóta ott is megtörtént egy generációváltás – mit kell tudni a jelenlegi keretről, van-e olyan játékos, akire külön oda kell figyelni?

Egységesek, az biztos, sok egy az egyet kell védenünk, és a támadásaik első hét-nyolc másodpercére nagyon oda kell figyelni. Lefutásból is sok triplát dobnak, ezért a visszarendeződésünk kiemelten fontos lesz, s noha magassági fölényben leszünk, le kell lassítani és öt az öt elleni játékra kényszeríteni őket. Időnként nyolc-tíz méterről is próbálkoznak hárompontosokkal, ha betalálnak, akkor sem szabad, hogy ez a kedvünket szegje és letörjön bennünket.

28 éve nem szerepelt válogatottunk világbajnokságon, ez önmagában is jelenhet nyomást, de felszabadultságot is. Befolyásol-e bármit is a mentális megközelítésben, hogy az előző két lehetőséget nem tudta kihasználni a válogatott, a soproni olimpiai-selejtező hajszálon múlt, míg a 2025-ös Eb-ről a csoportkör után lemaradtunk?

Óriási lehetőségként tekintünk erre a tornára. A japánokból volt idő felkészülni, de a folytatásban egy-egy napunk lesz erre, fontos lesz, hogy közösen jól reagáljunk az új szituációkra. A cél, hogy kivívjuk a világbajnoki szereplés jogát, s remélem, hogy erre nem fogunk rágörcsölni. Könnyen lehet, hogy az ötből több is egy labdás meccs lesz, ezekben a helyzetekben fontos higgadtnak maradnunk. Az afrikai előselejtezőben Ruandában elszúrtuk az első összecsapást, kikaptunk, aztán minden meccset megnyertünk és ezért lehetünk itt. Nem szabad, hogy beleragadjunk a múltba, előre kell tekinteni és együtt, egységesen, mentálisan erősen, csapatként kell végigjátszani a tornát.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina, Lelik Réka, Toman Petra (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka, Josepovits Kinga, Török Ágnes, Varga Alíz (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray), Takács-Kiss Virág (Salamanca), Turner Yvonne (Nesibe)