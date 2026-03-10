Örökre eltiltották a saját meccsükre fogadó ghánai futballistákat az MLS-ben

A válogatott Yaw Yeboah, valamint Derrick Jones soha többet nem léphet pályára a ligában, miután bebizonyosodott: 2024-ben és 2025-ben komoly összegeket tettek a saját meccseikre, többek között 2024 októberében arra, hogy Jones sárga lapot kap. Az MLS közleménye szerint a duó „valószínűleg bizalmas információkat osztott meg más fogadókkal is”, ezzel együtt nincs bizonyíték arra, hogy ezek a fogadások befolyásolták volna bármely találkozó kimenetelét.

A 28 éves Yeboah 2023-ban bajnok lett a Columbus Crew-val, Gazdag Dániel jelenlegi klubjával. Az ugyancsak Ghánában született, 29 esztendős Jones 2024-ben és 2025-ben szintén az ohiói csapat játékosa volt, Yeboah tavaly a Los Angeles FC-hez távozott.

Miután 2025 októberében mindkét futballista játékjogát felfüggesztették, a Los Angeles FC és Yeboah felbontották a szerződésüket, a játékos most a kínai ligában szerepel, a Csingtao Hainiuban.