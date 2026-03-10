Nemzeti Sportrádió

Koszovói labdarúgó volt a hét nyertese az Aranycipő-versenyben

R. P.R. P.
2026.03.10. 09:40
Vedat Muriqi (Fotó: Getty Images)
Aranycipő Harry Kane Vedat Muriqi
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A vezető hármas – Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland – nem gyarapította pontjai számát, de megtartotta pozícióját, miként a korábban egyedüliként negyedik Igor Thiago, ám ő társat kapott Vedat Muriqi személyében. A koszovói játékos két gólt is szerzett a Mallorcában az Osasuna elleni spanyol bajnokin, így a hatodik helyről kettőt előrelépett.



ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 10.)
1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44
4. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36
     Igor Thiago (Brentford) 18 x 2 = 36
6. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 23 x 1.5 = 34.5
7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1.5 = 31.5
8. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 15 x 2 = 30
    Paul Onuachu (Trabzonspor SK) 20 x 1.5 = 30
    Antoine Semenyo (AFC Bournemouth/Manchester City) 15 x 2 = 30
    Ueda Ajasze (Feyenoord) 20 x 1.5 = 30
    Deniz Undav (VfB Stuttgart) 15 x 2 = 30

Az előző állás itt.

 

