Koszovói labdarúgó volt a hét nyertese az Aranycipő-versenyben





ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (március 10.)

1. Harry Kane (Bayern München) 30 x 2 = 60

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44

4. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36

Igor Thiago (Brentford) 18 x 2 = 36

6. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 23 x 1.5 = 34.5

7. Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1.5 = 31.5

8. Mason Greenwood (Olympique Marseille) 15 x 2 = 30

Paul Onuachu (Trabzonspor SK) 20 x 1.5 = 30

Antoine Semenyo (AFC Bournemouth/Manchester City) 15 x 2 = 30

Ueda Ajasze (Feyenoord) 20 x 1.5 = 30

Deniz Undav (VfB Stuttgart) 15 x 2 = 30

