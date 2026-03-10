Videó: a Honvéd játékosa széttépte a mezét, majd mutogatni kezdte a bírónak
A hétfő esti Honvéd–Kecskemét meccsen az utolsó percekben szabadultak el kissé az indulatok, amikor a kispesti Pinte Patrik letalpalta ellenfelét (a durva szabálytalanságot megúszta sárga lappal), Haris Attilát, ami után lökdösődés alakult ki a kispadoknál.
Pinte a szabálytalanság után elsétált, majd a lefújást követően eltépte a saját mezét, aztán több csapattársával együtt mutatta Zierkelbach Péter játékvezetőnek, hogy neki még a meze is elszakadt…
A MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA
Feszült hangulatú meccset nyert meg a Kecskemét a Bozsik Arénában
LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–KECSKEMÉTI TE 0–1 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 2508 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
HONVÉD: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Kállai K. (Csonka B., 89.), Szabó T. (Varga K., 74.), Szamosi Á., Hangya – Zuigeber (Medgyes Z., 61.), Nyers (Ujváry F., 74.), Gyurcsó (Pinte, 61.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
KTE: Varga B. – Szabó Alex, Belényesi, Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Bocskay, 86.), Pljesovszki (Fürj, 77.) – Kovács B. (Szabó B., 86.), Beke P. (Pálinkás, 67.) – Szlovák (Szomja, 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Kovács B. (71.)
Kiállítva: Kállai K. (90+5.)
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Az első félidőben egyik kapu sem forgott veszélyben. A szünet után úgy jöttünk ki, ahogy kell. Csak magunkat okolhatjuk a vereségért. A vendégek gólja előtt nekünk kellett volna szabadrúgással jönni. Utána a KTE élő falat húzott a kapuja elé. Érződött játékosaimon az elmúlt meccsek fáradtsága.
Tímár Krisztián: – Igazi rangadót, parázs meccset láthattak a nézők. Az első félidőben több foci volt, a másodikban inkább a küzdelem dominált. Ma élesebbek voltunk, mint a Honvéd. Izgalmas, kiélezett meccsen nyertünk. Külön öröm, hogy két olyan fiatallal értük el a sikert, akiknek ez volt az első NB II-es mérkőzésük.