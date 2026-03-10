Videó: a Honvéd játékosa széttépte a mezét, majd mutogatni kezdte a bírónak

A hétfő esti Honvéd–Kecskemét meccsen az utolsó percekben szabadultak el kissé az indulatok, amikor a kispesti Pinte Patrik letalpalta ellenfelét (a durva szabálytalanságot megúszta sárga lappal), Haris Attilát, ami után lökdösődés alakult ki a kispadoknál.

Pinte a szabálytalanság után elsétált, majd a lefújást követően eltépte a saját mezét, aztán több csapattársával együtt mutatta Zierkelbach Péter játékvezetőnek, hogy neki még a meze is elszakadt…

A MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA