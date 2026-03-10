Feczkó Tamás bajnokságot befolyásoló játékvezetői hibáról beszélt a Honvéd veresége után
„Az első félidőben kritikán alulian játszottunk, nem azokat a taktikai dolgokat csináltuk, amik meg voltak beszélve – értékelt Feczkó Tamás az M4 Sportnak. – Ettől függetlenül egyik csapatnak sem volt helyzete. A másodikra úgy jöttünk ki, ahogy ki kell egy meccsbe, de szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán, én ilyen alattomos dolgokat életemben nem láttam még. Ennyi ütést, amit nem vesznek észre, nem lehet véletlen, hogy az úriember (Zierkelbach Péter – a szerk.) egy meccs kivételével mindig kiállított egy Honvéd-játékost, és még sosem nyert vele a csapat. Nem mérkőzést befolyásoló hibát, hanem bajnokságba belenyúló hibát követett el a gól előtt (Feczkó arra utal, hogy a gól előtt szabadrúgást kellett volna ítélni a Honvédnak – szerk). Fontos, hogy csak a következő, Békéscsaba elleni meccsel foglalkozzunk majd, hiszen az a lényeges, hogy ott tudjunk nyerni.”
A teljes nyilatkozat
„Jobban haraptunk, végig azt láttam, amit szerettem volna, már a Győr ellen is megmutatta ezt az arcát a csapat – mondta Tímár Krisztián, a KTE szakvezetője. – A Honvéd nem véletlenül vezeti a bajnokságot, ennek a klubnak az NB I-ben van a helye, remélem, feljutnak, de ma mi voltunk a jobbak. Nekünk saját magunkat kell legyőzni, abban kell fejlődni, hogy állandósítani tudjuk ezt a fajta mentalitást és játékot, ami inkább az első félidőben volt meg, a másodikban inkább a küzdelem dominált.”
Összefoglaló
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
21
14
3
4
39–17
+22
45
|2. Vasas FC
21
13
4
4
38–17
+21
43
|3. Kecskeméti TE
21
11
3
7
33–24
+9
36
|4. Mezőkövesd
21
10
6
5
30–24
+6
36
|5. Csákvári TK
21
8
8
5
28–26
+2
32
|6. Videoton FC Fehérvár
21
8
6
7
27–22
+5
30
|7. Kozármisleny
21
7
7
7
25–31
–6
28
|8. Karcagi SC
21
7
7
7
22–30
–8
28
|9. BVSC Zugló
21
8
3
10
23–22
+1
27
|10. Szeged-Csanád Grosics Akadémia
21
6
7
8
22–23
–1
25
|11. Tiszakécske
21
6
7
8
24–32
–8
25
|12. FC Ajka
21
7
1
13
15–26
–11
22
|13. Békéscsaba
21
5
7
9
23–31
–8
22
|14. Budafoki MTE
21
5
6
10
21–35
–14
21
|15. Soroksár SC
21
4
7
10
29–36
–7
19
|16. Szentlőrinc SE
21
3
10
8
26–29
–3
19