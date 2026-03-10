Feczkó Tamás bajnokságot befolyásoló játékvezetői hibáról beszélt a Honvéd veresége után

„Az első félidőben kritikán alulian játszottunk, nem azokat a taktikai dolgokat csináltuk, amik meg voltak beszélve – értékelt Feczkó Tamás az M4 Sportnak. – Ettől függetlenül egyik csapatnak sem volt helyzete. A másodikra úgy jöttünk ki, ahogy ki kell egy meccsbe, de szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán, én ilyen alattomos dolgokat életemben nem láttam még. Ennyi ütést, amit nem vesznek észre, nem lehet véletlen, hogy az úriember (Zierkelbach Péter – a szerk.) egy meccs kivételével mindig kiállított egy Honvéd-játékost, és még sosem nyert vele a csapat. Nem mérkőzést befolyásoló hibát, hanem bajnokságba belenyúló hibát követett el a gól előtt (Feczkó arra utal, hogy a gól előtt szabadrúgást kellett volna ítélni a Honvédnak – szerk). Fontos, hogy csak a következő, Békéscsaba elleni meccsel foglalkozzunk majd, hiszen az a lényeges, hogy ott tudjunk nyerni.”

A teljes nyilatkozat

„Jobban haraptunk, végig azt láttam, amit szerettem volna, már a Győr ellen is megmutatta ezt az arcát a csapat – mondta Tímár Krisztián, a KTE szakvezetője. – A Honvéd nem véletlenül vezeti a bajnokságot, ennek a klubnak az NB I-ben van a helye, remélem, feljutnak, de ma mi voltunk a jobbak. Nekünk saját magunkat kell legyőzni, abban kell fejlődni, hogy állandósítani tudjuk ezt a fajta mentalitást és játékot, ami inkább az első félidőben volt meg, a másodikban inkább a küzdelem dominált.”

Összefoglaló