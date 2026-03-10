Nyolc érmet szereztek a mieink a téliúszó-világbajnokságon

A Magyar Jeges- és Téliúszó-szövetség közleménye szerint a vb-n 50 ország 2000 sportolója vett részt. Az Oulujoki folyó jegébe vágott medencében, 0 Celcius-fokos vízben zajlottak a küzdelmek, míg a parton –10 fokos hideg, szakadó hó és metsző szél nehezítette az indulók dolgát.

A hattagú magyar küldöttség 2 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárta a világversenyt: Nagy Mariann 50 méteres gyorsúszásban, Lengyel Bulcsú pedig 25 méteres pillangóúszásban nyert korosztályos világbajnoki címet. Előbbi 100 méter gyorson második, 25 méter pillangón pedig harmadik lett, míg utóbbi 50 méter mellen szerzett egy ezüstöt. Bakony-Sallai Ágnes 200 méter gyorson lett második, Bérczes Ádám pedig 200 és 450 méter gyorson végzett harmadikként.