BL: Atalanta–Bayern München 0–2, Atlético Madrid–Tottenham 3–0, Newcastle–Barcelona 0–0

Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.03.10. 09:54
null
Halász Bence szerint már nagyon közel van az olimpia (Fotó: NSO Tv)
Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető abban bízik, hogy ezzel felállhat a dobogó tetejére. Halász Bence, a Dobó SE kiválósága Szombathelyen elárulta továbbá, hogy a Budapesten debütáló világdöntőre hogyan készül ő és a családja, és arról is beszélt, hogy mennyire érzi közelinek Los Angelest.

 

„Természetesen szeretnék nagyon jól szerepelni! – válaszolta az Európa-bajnoki célokat firtatót kérdésre Halász Bence.A nagy tervem az, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot! Remélem, hogy ez a dobogó tetejéhez is elég lehet. Külön motiváció számomra az, hogy az Európa-bajnokságon már minden színű érmem van, csak a legfényesebb nincs…”

Kapcsolódó tartalom

Halász Bence: Éveken át még nyáron is küzdöttem a 80 méterért…

Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető az év első dobásával rögtön a világ idei legjobb eredményét érte el Nyíregyházán.

Tizenhat fős magyar csapat készül a dobó Ek-ra

„A dobóknak az Európa-kupa a fedett pályás világversenyük, ez az egyetlen lehetőség, hogy a téli időszakban ők is megmutassák magukat, lemérjék a formájukat.”

 

