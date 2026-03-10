Halász Bence: A cél, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot
Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető abban bízik, hogy ezzel felállhat a dobogó tetejére. Halász Bence, a Dobó SE kiválósága Szombathelyen elárulta továbbá, hogy a Budapesten debütáló világdöntőre hogyan készül ő és a családja, és arról is beszélt, hogy mennyire érzi közelinek Los Angelest.
„Természetesen szeretnék nagyon jól szerepelni! – válaszolta az Európa-bajnoki célokat firtatót kérdésre Halász Bence. – A nagy tervem az, hogy az Európa-bajnokságon döntsek egyéni csúcsot! Remélem, hogy ez a dobogó tetejéhez is elég lehet. Külön motiváció számomra az, hogy az Európa-bajnokságon már minden színű érmem van, csak a legfényesebb nincs…”
