Lendületből érkezve törne borsot a Klagenfurt orra alá a Fehérvár

Nehéz idénye van a Fehérvárnak az ICEHL-ben, a csapat adós maradt a kiegyensúlyozott teljesítménnyel. Végül az alapszakasz utolsó fordulójában még a tizedik helyért is meg kellett harcolnia, a Ferencváros elleni összecsapásból jobban jött ki, így ott lehetett a rájátszáskvalifikációban. Az idénynek ebben a részében – az előző évadhoz hasonlóan – a Vienna Capitals ellen kellett megharcolnia a rájátszásért, csak ezúttal az osztrákokat segítette a pályaelőny. Idegenben 5–1-re kapott ki a Fehérvár, majd a MET Arénában 7–3-ra nyert. Vasárnap az osztrák fővárosban Rasmus Reijola remek kapusteljesítményével, önfeláldozó játékkal, és emberhátrányban szerzett góllal 1–0-ra diadalmaskodott, s bejutott a rájátszásba.

A Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál is érthetően elégedetten beszélt lapunknak a továbbjutásról. A klubvezető kiemelte, a rossz idénykezdés utáni görcsösségtől az alapszakasz utolsó fordulójában megszabadult a csapat, és a kiélezett szituációk a legjobbat hozták ki a játékosokból. „Őszintén mondhatjuk, a csapat teljesítménye és sikeressége fordulatot vett. Teljesen jogos volt az a szurkolói kritika, hogy ebben az idényben hazai pályán nem tudtunk mindig megfelelni annak az elvárásnak, hogy süssön rólunk a mindenáron győzni akarás. Nem sikerült az alapszakasz elején önbizalmat gyűjteni, ez pedig görcsösségbe ment át. A Vienna elleni hazai találkozón összeállt a játékunk, mindenki átérezte, nincs hova hátrálni, nincs több javítási lehetőség, és ez a szituáció a legjobbat hozta ki a csapatból. Ezzel a teljesítménnyel kicsit viszonozni tudtuk szurkolóink egész évadbeli támogatását. Nem mi vagyunk a KAC elleni párharc esélyesei, de szívünket-lelkünket kitesszük majd a jégre minden egyes mérkőzésen. Következik az idény sava-borsa!” Gál Péter Pál: „Ezzel a teljesítménnyel kicsit viszonozni tudtuk szurkolóink támogatását”

„A harmadik találkozó ténylegesen megmutatta, milyen nüanszokon múlt a párharc – mondta a Nemzeti Sportnak Erdély Csanád, a Fehérvár csapatkapitánya. – A győzelemhez kellett az emberfeletti kapusteljesítmény, és mind a négy sorunk önfeláldozó játéka, mindenki kapart a jégen. Jó volt látni, hogy tovább tudtuk vinni azt a lendületet, amelyet az itthoni találkozón mutattunk.”

A rájátszáskvalifikációig az ICEHL alapszakaszában összesen két emberhátrányos gólt szerzett az együttes, a bécsiekkel vívott szériában három találkozón ugyanennyit. Erdély Csanád is betalált ilyen szituációban, méghozzá kulcsmomentumnál, a második mérkőzésen 1–0-s osztrák vezetésnél. Vasárnap Trevor Cheek lőtte meg a sajátját.

„Most is bebizonyosodott, hogy az idény ezen részében kiemelten fontos a speciális egységek hatékonysága. A bécsiek testbeszédén látszott, hogy az emberhátrányos gólunk demoralizálta őket, ez érezhető volt az itthoni és az ausztriai mérkőzésen is.”

A Fehérvár az idény nagy részében nem találta a formáját, ingadozó volt a teljesítménye. A Ferencváros elleni utolsó mérkőzés óta azonban javuló tendenciát mutat, a megszerzett lendület pedig meghozta a rájátszást is.

„A Ferencváros elleni utolsó mérkőzés után felszabadultabbak lettünk, végre kézzelfogható eredménye lett a beletett munkának. Magabiztosságot szereztünk és lendületbe kerültünk, a kollektív önbizalma nőtt meg a csapatnak. Ezt vittük magunkkal, ehhez nyilván társult egy kis szerencse is, jól védekeztünk emberhátrányban és öt az öt ellen is. A Fradi elleni találkozó élet-halál mérkőzés volt és eufóriával végződött, a Viennának nem volt ilyenben része, teljesen más, amikor »mérkőzéslabdát« tudsz értékesíteni vagy hárítani. Önbizalmat ad egy ilyen szituáció, ez lehet az egyik legnagyobb előnyünk a negyeddöntőben is.”

Kedden már rajtol a negyeddöntő, a Fehérvárt az alapszakaszt második helyen záró Klagenfurt választotta ki. Az idényben eddig mind a négy egymás elleni mérkőzést az osztrákok nyerték meg, de két esetben döntetlennel ért véget a rendes játékidő.

„A Klagenfurt kilenc napja nem játszott, ebből a szempontból előnyből várhatjuk a keddi találkozót. Szeretnénk meglepni, fontos a jó kezdés. A Klagenfurtnak erősebb kerete van, mint a miénk, nem véletlenül végzett az alapszakasz második helyén. Olyan elánnal megyünk oda, amilyet a Vienna ellen láthattak tőlünk itthon és Ausztriában. Megpróbálunk már az elejétől borsot törni a hazaiak orra alá.”

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA, ICEHL

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

19.15: EC KAC (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19

19.15: Graz 99ers (osztrák)–VSV Villach (osztrák)

19.15: RB Salzburg (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz)

19.15: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.