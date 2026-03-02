Jégkorong: két évvel hosszabbított az osztrák szövetségi kapitány

A 61 éves svájci szakember 2014 óta dolgozik az osztrák szövetség kötelékében, 2016-ban lett szövetségi kapitány, egy évre rá pedig sportigazgatónak is kinevezték.

„Az osztrák hoki az elmúlt tíz évben nagyot ugrott, szeretnénk ezt a fejlődést továbbvinni. A vb-n a cél ismét a bennmaradás, és ha az sikerül, akkor lehet újabb célokat megfogalmazni” – fogalmazott Bader, akinek vezetésével 2018-ban, 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is az élvonalban maradt a gárda, ráadásul tavaly az utóbbi három évtized legjobb eredményét produkálta, amikor a negyeddöntőben szerepelt.

A kapitány szeretné, ha csapata 2028 nyarán kijutna a 2030-as téli olimpiára, amelyre a Francia Alpokban kerül sor.

Az idei vb-n a magyar és az osztrák csapat csoportrivális lesz Zürichben. A mieink a finnekkel kezdenek május 16-án, másnap lesz az osztrákok elleni meccs, 19-én a britek, a 22-én a németek, 23-án a házigazda svájciak, 25-én az olimpiai bajnok, címvédő amerikaiak, 26-án pedig a lettek következnek. A nyolcas legjobb négy helyezettje a negyeddöntőbe jut, az utolsó kiesik a divízió I/A-ba.