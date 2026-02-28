Vb 2026: Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea – fotó

A ceremóniáról a közép-amerikai ország külügyminisztériuma adott hírt az X közösségi médiaoldalán. A közlemény szerint a trófea körútra indul Mexikóban, amely a nyáron az Egyesült Államokkal és Kanadával együtt ad majd otthont a tornának.

„Mexikó készen áll arra, hogy rendezett, biztonságos és tiszteletteljes módon fogadja a vendégeket a világ minden tájáról. Mexikó egy intézmények által kormányzott ország, amely a jogállamiság szerint él, és amely Claudia Sheinbaum elnök vezetésével napról napra erősödik” – idézte a külügyminisztert a közlemény.

Ezzel a géppel hozták meg a trófeát (Fotó: AFP)

Az állásfoglalás azt követően jelent meg, hogy Mexikóban legalább 74 ember vesztette életét Nemesio Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban. A történtek nyomán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szükségesnek látta leszögezni: a FIFA bizalma töretlen Mexikó iránt. A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaummal, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy „minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd”.