Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea – fotó

2026.02.28. 12:55
null
Mexikóba érkezett a világbajnoki trófea (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Mexikó vb-trófea
Megérkezett Mexikóba a labdarúgó-világbajnokság győztesének járó trófea, amelyet nagy ünnepség közepette magas rangú állami küldöttség fogadott Juan Ramón de la Fuente külügyminiszter vezetésével a főváros Felipe Ángeles Nemzetközi Repülőterén.

 

A ceremóniáról a közép-amerikai ország külügyminisztériuma adott hírt az X közösségi médiaoldalán. A közlemény szerint a trófea körútra indul Mexikóban, amely a nyáron az Egyesült Államokkal és Kanadával együtt ad majd otthont a tornának.

„Mexikó készen áll arra, hogy rendezett, biztonságos és tiszteletteljes módon fogadja a vendégeket a világ minden tájáról. Mexikó egy intézmények által kormányzott ország, amely a jogállamiság szerint él, és amely Claudia Sheinbaum elnök vezetésével napról napra erősödik” – idézte a külügyminisztert a közlemény.

Ezzel a géppel hozták meg a trófeát (Fotó: AFP)

Az állásfoglalás azt követően jelent meg, hogy Mexikóban legalább 74 ember vesztette életét Nemesio Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban. A történtek nyomán a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szükségesnek látta leszögezni: a FIFA bizalma töretlen Mexikó iránt. A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaummal, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában. Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy „minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd”.

Foci vb 2026
Tegnap, 11:15

Vb 2026: a FIFA bizalma az erőszakhullám ellenére sem rendült meg Mexikóban

A nyári torna egyik rendező országában legalább 74 ember vesztette életét a CJNG kartell vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban.

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Mexikó vb-trófea
Legfrissebb hírek

Vb 2026: a FIFA bizalma az erőszakhullám ellenére sem rendült meg Mexikóban

Foci vb 2026
Tegnap, 11:15

A marokkóiak Xavit akarják a vb-re szövetségi kapitánynak – sajtóhír

Minden más foci
2026.02.25. 11:19

„A család mindig az első” – lemondott a vb-résztvevő Curacao szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
2026.02.23. 11:47

Tóth Balázs ausztrál csapattársa súlyos sérülés miatt lemarad a vb-ről

Foci vb 2026
2026.02.17. 09:53

Megműtötték az angolok 100 millió fontos sztárját, nem lesz ott a vb-n

Angol labdarúgás
2026.02.10. 09:00

A 2010-es világbajnokság lett volna minden idők legjobbja? Rangsorolták a vb-ket, szavazzon ön is!

Minden más foci
2026.02.04. 13:03

Szó sem lehet bojkottról – Moncz Attila publicisztikája

Foci vb 2026
2026.01.30. 23:49

Tömegmészárlás egy mexikói futballpályán, tizenegyen haltak meg

Minden más foci
2026.01.27. 12:22
Ezek is érdekelhetik