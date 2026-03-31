Jobb később, mint soha? Menesztették a vb-re készülő Ghána szövetségi kapitányát

2026.03.31. 08:03
A Ghánai Labdarúgó-szövetség (GFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy azonnali hatállyal menesztette Otto Addo szövetségi kapitányt.

Az ötvenéves szakember (aki második ciklusát töltötte az afrikai csapatnál) sorsát a ghánaiak két márciusi felkészülési meccse pecsételte meg, miután a „fekete csillagok” Ausztriától 5–1-re, míg Németországtól 2–1-re kaptak ki. 

Ghána a kispadra 2024-ben visszatérő Addo vezetésével ugyan csoportgyőztesként kvalifikálta magát a nyári világbajnokságra, de a januári ANK-ra már nem jutott ki, így sokak számára már az meglepetés volt, hogy eddig megtarthatta az állását. Otto Addo második ciklusában 22 meccsen nyolc győzelmet, öt döntetlent és kilenc vereséget könyvelhetett el szövetségi kapitányként. A távozó szakember utódjáról a későbbiekben ad tájékoztatást a GFA.

Ghána a nyári világbajnokságon az L-csoportban lesz érdekelt, ahol Anglia, Horvátország és Panama lesz az afrikaiak ellenfele.

 

