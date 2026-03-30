Fiatalokkal juthatnak ki a vb-re a bolíviaiak

Nagy lehetőség előtt áll Bolívia. A válogatott 1994 után juthat ki ismét a világbajnokságra, ha az interkontinentális pótselejtező magyar idő szerint április 1-re virradóra rendezendő döntőjében legyőzi Irakot. A válogatott hetedikként végzett a tízcsapatos dél-amerikai selejtezőcsoportban. Uruguay ellen otthon 0–0-s döntetlent játszott, Brazíliát pedig megverte 1–0-ra, ugyanakkor a világbajnok Argentínától idegenben 6–0-ra, hazai pályán 3–0-ra kapott ki. Mindenesetre az interkontinentális pótselejtezőn megnyílt számára az út, hogy kiharcolja a vb-részvételt, és az első lépést sikerrel vette, miután Mexikóban, Guadalupéban 33 547 néző előtt 2–1-re legyőzte Suriname-ot. A pótselejtező döntőjében Irakot kellene megvernie ugyanott. Nem tűnik lehetetlen feladatnak. A bolíviaiaknál az elsődleges cél a fiatalítás volt, valamint az, hogy ott legyenek a 2030-as vb-n. Ehhez képest most egyetlen győzelemre vannak a kvalifikációtól. Érdekesség, hogy Suriname ellen a 48. perctől hátrányban voltak, majd a marokkói Vidad Casablancában légióskodó, 18 éves Moisés Paniagua egyenlített (ez volt a hatodik válogatott találkozója), s végül jött Miguel Terceros tizenegyese (2–1).

„Suriname ellen is bizonyítottuk, mennyire karakteres és higgadt csapatunk van – idézte a lostiempos.com Óscar Ville­gas szövetségi kapitányt. – Sokat elárul, hogy egy tizennyolc éves játékos szerezte az egyenlítő gólunkat. Régóta ismerjük, tudjuk, mire képes. Eredetileg az volt a cél, hogy a következő világbajnokságig menjen végbe a fiatalítás, addigra újuljon meg a válogatott, és jusson ki a kétezerharmincas tornára. De most már csak egy győzelemre vagyunk tőle, és mindenki nagyon elszánt. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel a fiatalokkal sikerrel járunk. Mérkőzésről mérkőzésre egyre bátrabbak és erősebbek lesznek.”

A rend kedvéért említsük meg az irakiakat is, akik eddig csupán egyszer, 1986-ban szerepeltek a vb-n, vagyis ők negyven év elteltével juthatnak ki a tornára. A másik interkontinentális pótselejtező döntőjében Jamaica csap össze a Kongói DK-val.

INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ

DÖNTŐ

Március 31., kedd

23.00: Kongói DK–Jamaica

Április 1., szerda

5.00: Irak–Bolívia