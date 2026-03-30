Dino Zoff szerint az olaszok kijutnak a világbajnokságra – de ha nem…

Csupán karnyújtásnyira az olasz válogatott attól, hogy tizenkét év után visszatérjen a világbajnokságra, de a bosnyákok elleni keddi, zenicai pótselejtezős döntő kemény erőpróbának ígérkezik. A bergamói 2–0 Észak-Írország ellen csak az első lépcső volt a rögös úton a 2014 utáni újabb vb-szereplés felé.

Matteo Politano, a Napoli 32 éves szélsője arról beszélt a Vivo Azzurro TV-nek, hogy a legfontosabb a nyugalom: „Az északírek elleni második félidőben jól teljesítettünk. Nyugodtak vagyunk, noha tudjuk, mi a tét. Különösen nekem és néhány, már nem fiatal játékosnak, mert ez lehet az utolsó lehetőségünk, hogy világbajnokságon szerepeljünk, nagyon szeretnénk élni vele. Erősen kell kezdenünk, nem szabad, hogy az ellenfél vagy a környezet befolyásoljon minket. A legjobb formánkat kell mutatnunk.”

A válogatottra nehezedő teherről a keddi meccs előtt azt mondta: „Már hónapok óta ez van. Megérdemeljük a világbajnokságot, de ezt a pályán is bizonyítanunk kell azzal, hogy száz százalékot nyújtunk. Biztos vagyok benne, hogy sikerrel járunk.”

A Football Italia portál elemzése szerint három veszély leselkedik a négyszeres világbajnok válogatottra Boszniában: az időjárás, egy RAI-videó és Edin Dzeko. Utóbbit kell a legkevésbé magyarázni: a német másodosztályban szereplő Schalke 40 éves csatára sok évet töltött el Olaszországban az AS Roma és az Internazionale játékosaként, és csütörtökön Walesben is bizonyította, még mindig nem lehet leírni, ő egyenlített a 86. percben, majd csapata megnyerte a tizenegyespárbajt.

Aztán az időjárás: az előrejelzések szerint havazás, havas eső, csúszós pálya nehezítheti a labdarúgók helyzetét, a játéktér fűtését már napokkal a találkozó előtt be kellett kapcsolni, hogy egyáltalán futballra alkalmas legyen a gyep. Igaz, vannak Olaszországban, akik kedvező előjelnek tekintik ezt történelmi példa alapján: 1997-ben Moszkvában játszott havas vb-pótselejtezőt a squadra azzurra, az volt Gianluigi Buffon első meccse címeres mezben, miután Gianluca Pagliuca megsérült – akkor összejött a vb-szereplés.

És akkor az elmúlt napok egyik legvitatottabb jelenetét is említsük meg: az olasz közszolgálati RAI közzétett egy videót, amelyen Federico Dimarco és több társa ünnepli Bosznia walesi továbbjutását. A gesztus a bosnyák oldalon sokaknál kiverte a biztosítékot, és a kritikák szerint olaj volt a tűzre a keddi meccs előtt. Az olaszok legendás világbajnok kapusa, Dino Zoff sem rejtette véka alá nemtetszését, mondván, ő másként viselkedett volna, mert ilyen jelenet csak még inkább feltüzeli az ellenfelet. Dimarco időközben igyekezett tisztázni a helyzetet, hangsúlyozva, nem lenézésről, hanem pillanatnyi, zárt körű örömről volt szó, és hogy az olaszoknak igazán nincs okuk arroganciára tizenkét vb nélküli év után.

Dino Zoff az Il Giornalénak nyilatkozva hangsúlyozta: „Bizakodó vagyok, Olaszország kijut a világbajnokságra. Fontos volt nyerni Észak-Írország ellen. Két gól elég volt, még ha nem is volt fényes a játék.”

Az olaszokat 2000-ben szövetségi kapitányként Eb-döntőig vezető korábbi világklasszis dicsérte az Inter csatárát, Pio Espositót, aki az északírek ellen csereként állt be.

„Nagyon kedvelem őt. Jelentős potenciál rejlik benne, minden szempontból lenyűgözött, nem csak a technikai tudásával. Jó futballista, és a pályán mutatott viselkedése is érett, fiatal kora ellenére.”

Arra a kérdésre viszont, hogy ki szerzi majd a vb-kvalifikációt jelentő gólt Zenicában, így felelt: „Szerintem Moise Kean. Nagyon jól teljesített Észak-Írország ellen, szép gólt szerzett.”

A tét túlnő a kispadon és az öltözőn: Giancarlo Padovan olasz újságíró szerint az újabb vb-ről lemaradás gyökeres változásokat hozhat az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) vezetőségében, a vereség sportszakmai és politikai földcsuszamlást indíthat el az olasz futballban. Padovan úgy fogalmazott: a harmadik egymást követő kudarc esetén nemcsak a jelenlegi elnök, Gabriele Gravina, valamint több vezető pozíciója kerülne végveszélybe, hanem akár külföldi menedzsmentje lehet a szervezetnek.

VB-PÓTSELEJTEZŐ

EURÓPAI ZÓNA

A-ÁG

DÖNTŐ (március 31.)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország

B-ÁG

DÖNTŐ (március 31.)

20.45: Svédország–Lengyelország

C-ÁG

DÖNTŐ (március 31.)

20.45: Koszovó–Törökország

D-ÁG

DÖNTŐ (március 31.)

20.45: Csehország–Dánia