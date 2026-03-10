Három-három ferencvárosi és debreceni az NB I 25. fordulójának álomcsapatában

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: HEGYI KRISZTIÁN 7 (MTK Budapest)

Előbb remek vetődéssel hárította Lamin Colley tizenegyesét az első félidőben, majd a fordulás után is főszerepbe került, miután a bal kapufáról a gólvonalon rápattant a labda, és bár úgy tűnt, öngólt véthet, villámgyors mozdulattal megfogta a labdát.

A 25. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA

HEGYI 7 (MTK Budapest) – GÓMEZ 6 (Ferencváros), BATIK 6 (Debreceni VSC), RADMANOVAC 6 (Kisvárda Master Good) – ÁTROK 7 (MTK Budapest), AMATO 7 (ZTE FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC), ABU FANI 7 (Ferencváros) – MAXSUELL 7 (ZTE FC), YUSUF 7 (Ferencváros), GORDICS 7 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő (Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia)

25. FORDULÓ

Március 6., péntek

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 1–0

Március 7., szombat

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1

Újpest FC–Paksi FC 0–0

Március 8., vasárnap

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3