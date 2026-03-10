Nemzeti Sportrádió

Három-három ferencvárosi és debreceni az NB I 25. fordulójának álomcsapatában

2026.03.10. 07:06
Az élre visszaugró Ferencváros és a Kazincbarcika vendégeként három góllal nyerő Debrecen is három játékost ad a labdarúgó NB I 25. fordulójának válogatottjába. Emellett az MTK-t, a ZTE-t és a Kisvárdát is képviseli játékos az álomcsapatban.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: HEGYI KRISZTIÁN 7 (MTK Budapest)

Előbb remek vetődéssel hárította Lamin Colley tizenegyesét az első félidőben, majd a fordulás után is főszerepbe került, miután a bal kapufáról a gólvonalon rápattant a labda, és bár úgy tűnt, öngólt véthet, villámgyors mozdulattal megfogta a labdát.

A 25. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
HEGYI 7 (MTK Budapest) – GÓMEZ 6 (Ferencváros), BATIK 6 (Debreceni VSC), RADMANOVAC 6 (Kisvárda Master Good) – ÁTROK 7 (MTK Budapest), AMATO 7 (ZTE FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC), ABU FANI 7 (Ferencváros) – MAXSUELL 7 (ZTE FC), YUSUF 7 (Ferencváros), GORDICS 7 (Debreceni VSC)

A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő (Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia)

25. FORDULÓ
Március 6., péntek
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 1–0
Március 7., szombat
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1
Újpest FC–Paksi FC 0–0
Március 8., vasárnap
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3
Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3

AZ ÁLLÁS       
  1. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  2. ETO FC Győr

25

14

7

4

50–27

+23 

49 

  3. Debreceni VSC

25

12

7

6

39–30

+9 

43 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Zalaegerszegi TE

25

10

8

7

38–31

+7 

38 

  6. Paksi FC

25

10

7

8

46–37

+9 

37 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

25

8

6

11

33–41

–8 

30 

  9. Nyíregyháza Spartacus

25

7

7

11

34–43

–9 

28 

10. MTK Budapest

25

7

6

12

45–54

–9 

27 

11. Diósgyőri VTK

25

5

10

10

33–40

–7 

25 

12. Kazincbarcika

25

4

2

19

21–52

–31 

14 

 

 

Ezek is érdekelhetik