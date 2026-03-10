Három-három ferencvárosi és debreceni az NB I 25. fordulójának álomcsapatában
A FORDULÓ JÁTÉKOSA: HEGYI KRISZTIÁN 7 (MTK Budapest)
Előbb remek vetődéssel hárította Lamin Colley tizenegyesét az első félidőben, majd a fordulás után is főszerepbe került, miután a bal kapufáról a gólvonalon rápattant a labda, és bár úgy tűnt, öngólt véthet, villámgyors mozdulattal megfogta a labdát.
A 25. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA
HEGYI 7 (MTK Budapest) – GÓMEZ 6 (Ferencváros), BATIK 6 (Debreceni VSC), RADMANOVAC 6 (Kisvárda Master Good) – ÁTROK 7 (MTK Budapest), AMATO 7 (ZTE FC), DZSUDZSÁK 7 (Debreceni VSC), ABU FANI 7 (Ferencváros) – MAXSUELL 7 (ZTE FC), YUSUF 7 (Ferencváros), GORDICS 7 (Debreceni VSC)
A forduló játékvezetője: Bogár Gergő 9 – Tóth II Vencel, Vígh-Tarsonyi Gergő (Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia)
25. FORDULÓ
Március 6., péntek
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 1–0
Március 7., szombat
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 2–1
Újpest FC–Paksi FC 0–0
Március 8., vasárnap
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 0–3
Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–3
|AZ ÁLLÁS
|1. Ferencvárosi TC
25
15
4
6
49–27
+22
49
|2. ETO FC Győr
25
14
7
4
50–27
+23
49
|3. Debreceni VSC
25
12
7
6
39–30
+9
43
|4. Kisvárda
25
11
5
9
31–37
–6
38
|5. Zalaegerszegi TE
25
10
8
7
38–31
+7
38
|6. Paksi FC
25
10
7
8
46–37
+9
37
|7. Puskás Akadémia
25
10
5
10
31–31
0
35
|8. Újpest FC
25
8
6
11
33–41
–8
30
|9. Nyíregyháza Spartacus
25
7
7
11
34–43
–9
28
|10. MTK Budapest
25
7
6
12
45–54
–9
27
|11. Diósgyőri VTK
25
5
10
10
33–40
–7
25
|12. Kazincbarcika
25
4
2
19
21–52
–31
14