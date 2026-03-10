Fantasztikus végjáték a Thunder–Nuggets meccsen, Jokics tripla duplája kevés volt SGA ellen

Remek rajtot vett a Denver a bajnok otthonában (10–23), de gyorsan ébredt az Oklahoma, a második negyedben – a betegség miatt hiányzó Chet Holmgren nélkül is – már nála volt a tíz pont feletti előny (60–48). Aztán a nagyszünet után egymásba gabalyodtak a csapatok: kemény csata zajlott, egymást követték a durva szabálytalanságok, a hazaiaktól Lu Dortot ki is állították.

Két perccel a vége előtt úgy tűnt, eldőlt a meccs (121–113), csakhogy a Nuggets erős hajrába kezdett: előbb Tim Hardaway Jr. vágott be egy triplát, majd Nikola Jokics is bevert kettőt (közben egy kétpontost is feltett), és amikor Jamal Murray értékesítette a Jaylin Williamsre befújt faultot, már együtt voltak a csapatok (126–126).

Nem egészen kilenc másodperc maradt hátra, támadhatott a Thunder, és ennyi idő elég volt ahhoz, hogy az addig is kiválóan játszó Shai Gilgeous-Alexander megteremtse magának a dobóhelyzetet, és 2.7 másodperccel a vége előtt a helyére küldje a győzelmet érő hármast. A denveri Aaron Gordonnak már csak egy reménytelen triplakísérletre maradt lehetősége, 129–126-ra nyert az Oklahoma. A Thunder sorozatban hatodszor győzött azóta, hogy SGA felépült a hasizomsérüléséből.

SGA-nek ez volt a második sikeres triplája az utolsó 14 másodpercben, és mivel a Thunder vezére az előző két mérkőzésén (New York, Golden State) hasonlóan hatékony volt a végjátékban, a liga videósai össze is ollózták ezeket a kulcsdobásokat:

When the game is on the line…



SGA HAS THE ANSWER.



Three straight games.

Three clutch shots for the reigning Kia NBA MVP. pic.twitter.com/eEYRlWXhtS — NBA (@NBA) March 10, 2026

Statisztikai szempontból is emlékezetes este volt: 35 pont, karriercsúcsot érő 15 assziszt, nulla labdaeladás – LeBron James után Shai Gilgeous-Alexander a ligatörténelem második játékosa, akinek ez a három mutató egy meccsen összejött (volt kilenc lepattanója is). És ezzel még nincs vége: SGA-nek ez volt sorozatban a 126. olyan mérkőzése, amelyen legalább húsz pontot szerzett – ezzel beállította Wilt Chamberlain hatvanas évek elején (1961–63) keletkezett NBA-rekordját.

HISTORIC NIGHT FOR SGA 🤯



35 PTS

9 REB

15 AST (career-high)

0 TO



🏆 Ties Wilt Chamberlain for the longest 20+ point streak in NBA history (126 straight games)



Then hits the game winner 👏 pic.twitter.com/8QXrNU70Ka — NBA (@NBA) March 10, 2026

Williams 29, a sérülésből felépülő Ajay Mitchell 24 ponttal zárt a hazaiaknál, denveri oldalon Jokicsnak megvolt az idénybeli 24. tripla dupla (32 pont, 14 lepattanó, 13 assziszt), Hardaway 28, Gordon 23 ponttal finiselt.

ILYEN VOLT A HAJRÁ:

S ha már statisztika: James Harden elhaladt egy mérföldkő mellett, a ligatörténet kilencedik játékosa lett, aki 29 000 pont fölé jutott az alapszakaszban. Harden 21 pontot gyártott a Cleveland győzelméért a tartalékos Philadelphia ellen, a cseresorból érkező Keon Ellis 19, Donovan Mitchell 17, Evan Mobley 15 ponttal zárt.

A keleti negyedik Cavs megint egy lépéssel közelebb került az előtte haladó New Yorkhoz, amely szinte végig hátrányban volt a Clippers otthonában, és ha nem is nagyon, de kikapott. Kawhi Leonard 29, Bennedict Mathurin 28 pontot szerzett, a Clippers a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyert, és november óta először érte el az ötvenszázalékos mutatót (32 győzelem, 32 vereség).

A Golden State az ellenkező irányból érkezett meg a 32, 32-höz, a legutóbbi öt meccsén négy vereség csúszott be, kedd hajnalban például a Utah otthonában. A Warriors hiányzóinak terjedelmes listáját továbbra is Stephen Curry vezeti; a triplákat nélküle eléggé össze-vissza dobálták a vendégek (16/52). Nem úgy Blake Hinson, akinek négy sikeres hármasából egy kulcsfontosságú az utolsó percre is jutott. Hinsonnal (12) együtt nyolc Jazz-játékos jutott el legalább tíz pontig, Brice Sensabaugh (21) a legtovább, a Warriorsnél ugyanez volt a helyzet, a legjobb De'Anthony Melton (22) volt.

Sok a sérültje a Memphisnek is, ezzel is magyarázható a csapat brooklyni veresége. Amúgy a hazaiak önmagukhoz képest jó passzban vannak, a keleti első Detroit váratlan elkapása után a Grizzliest is elejtették, Day'Ron Sharpe 19 ponttal beállította idénycsúcsát, Ochai Agbaji 18, Nolan Traoré 17 pontot szerzett.

